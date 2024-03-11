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Минчанин свалился в вентиляционную шахту дома и застрял на седьмом этаже

  • 11.03.2024, 10:50
  • 1,788
Минчанин свалился в вентиляционную шахту дома и застрял на седьмом этаже

Видео.

Житель Минска упал в вентиляционную шахту и застрял на уровне седьмого этажа. Его вытащили спасатели с альпинистским снаряжением, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел вечером 10 марта на улице Жуковского, 10. Застрявшего в вентшахте человека заметила жительница дома, она же и позвонила в МЧС.

Прибывшие спасатели обнаружили, что 44-летний мужчина застрял на уровне седьмого этажа и не мог выбраться сам. Его достали из шахты при помощи альпинистского оборудования и снаряжения и передали бригаде скорой.

Минчанин отделался ссадинами и поверхностными повреждениями, однако медики доставили его в больницу для дополнительного обследования. Позже он покинул учреждение здравоохранения самостоятельно.

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