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В Берлине сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку Израиля

  • 11.03.2024, 11:14
В Берлине сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку Израиля

Демонстранты несли израильские флаги или плакаты с фотографиями похищенных заложников.

Несколько сотен человек вышли накануне на демонстрацию против антисемитизма в Берлине и выразили солидарность с Израилем.

Об этом сообщает dpa.

Акция проходила под лозунгом «Вместе против левого, правого и исламистского антисемитизма – солидарность с Израилем».

Участники марша прошли через центр Берлина к Мемориалу убитым евреям Европы у Бранденбургских ворот.

Демонстранты несли израильские флаги или плакаты с фотографиями похищенных заложников, скандируя «Никогда больше!», а также плакаты с надписью «Солидарность с Израилем».

По данным Немецко-израильского общества, которое организовало митинг, в нем приняли участие 300 человек. Берлинская полиция назвала такую же цифру и сообщила, что демонстрация закончилась без инцидентов.

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