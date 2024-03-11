В Берлине сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку Израиля 11.03.2024, 11:14

Демонстранты несли израильские флаги или плакаты с фотографиями похищенных заложников.

Несколько сотен человек вышли накануне на демонстрацию против антисемитизма в Берлине и выразили солидарность с Израилем.

Об этом сообщает dpa.

Акция проходила под лозунгом «Вместе против левого, правого и исламистского антисемитизма – солидарность с Израилем».

Участники марша прошли через центр Берлина к Мемориалу убитым евреям Европы у Бранденбургских ворот.

Демонстранты несли израильские флаги или плакаты с фотографиями похищенных заложников, скандируя «Никогда больше!», а также плакаты с надписью «Солидарность с Израилем».

По данным Немецко-израильского общества, которое организовало митинг, в нем приняли участие 300 человек. Берлинская полиция назвала такую же цифру и сообщила, что демонстрация закончилась без инцидентов.