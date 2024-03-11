Минский бар представил коктейли «Красный костел» и «Кинотеатр «Победа» 11.03.2024, 11:18

Всего анонсировано десять новых «столичных» напитков.

Минский Gin&It Bar анонсировал новую коктейльную карту для «столичных патриотов». Среди прочего обещают «запах мазута отправляющихся поездов», пишет CityDog.

Gin&It Bar (пр. Независимости, 18) представил новую карту, которую объединяют минские названия: «Красный костел», «Лакомка», «Кинотеатр „Победа“», «Ботанический сад», «Комаровский рынок» — всего анонсировано десять новых напитков.

Вот как описывают послевкусие авторы идеи: «Запах мазута отправляющихся поездов, белковый крем на пирожных „Лакомки“, скрип старого колеса обозрения в парке Горького, очередь за горячими чебуреками на Комаровке и коньяк с лимончиком в буфете Оперного театра».