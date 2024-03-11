В Речице третьеклассник одной спичкой сумел сжечь автомобиль 1 11.03.2024, 11:29

иллюстрационное фото

Подвело любопытство.

Как-то вечером в Речице по какой-то причине загорелся и выгорел дотла автомобиль «Фольксваген Джетта». По словам владелицы, машина была исправной, пишет primenews.by.

Сначала отрабатывалась версия о поджоге. Но никто и предположить не мог, что поджигателем окажется третьеклассник.

По словам мальчика, в тот вечер по дороге домой он нашел коробок со спичками. По дороге домой доставал по одной спичке, чиркал и бросал в сторону.

Когда проходил мимо стоянки, его внимание привлек один автомобиль. Сразу определить его марку не смог, поэтому решил подойти поближе и посмотреть на значок. Было темно, и подросток решил подсветить значок спичкой.

Чиркнул, поднес огонь к решетке радиатора, но, видимо, слишком близко — огонь попал под капот, и загорелась внутренняя обшивка. Мальчик испугался и убежал.

Учитывая возраст «пиромана», в возбуждении уголовного дела будет отказано. Но вопрос с компенсацией стоимости сгоревшего авто родителям мальчика придется решать.