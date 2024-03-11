«Самолетопад» в России: в Хабаровском крае запросил аварийную посадку Ан-12 11.03.2024, 11:33

Военный самолет потерял колесо.

Военно-транспортный российский самолет Ан-12 запросил аварийную посадку на аэродроме Хурба в городе Комсомольск-на-Амуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

На борту самолета находится 8 человек. Борт вылетел из Нижневартовска.

По предварительной информации, у самолета возникли проблемы с шасси.

Поломки правительственных самолетов РФ

Тем временем с начала марта в России зафиксировали уже несколько авиапроисшествий с самолетами Специального летного отряда «Россия». Это предприятие обеспечивает перевозку должностных лиц, а также представителей специальных служб и Вооруженных сил РФ.

Один из инцидентов произошел 6 марта в московском аэропорту «Внуково», пишет российский проект ВЧК-ОГПУ.

Так, во время посадки борта Ту-214 произошла поломка тормозных колодок одной из боковых стоек шасси, что едва не привело к выкатыванию самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. В самолете могли находиться сотрудники Федеральной службы охраны и президентского протокола, которые летели из командировки.

По данным журналистов, ранее у другого борта Специального летного отряда возникли проблемы с механизацией крыла, перевозившего в Краснодар людей из сопровождения диктатора Путина.

Кроме того, в августе прошлого года в Чите пришлось экстренно посадить Ту-214 из Спецотряда. Сначала сообщалось, что это произошло из-за попадания птицы в двигатель, хотя на самом деле произошла поломка шасси.

Уничтожение российской военной авиации

Кроме поломок гражданских бортов, в России также активно сокращается количество ударных истребителей.

Так, за период с 17 февраля по 2 марта российская авиация понесла рекордные потери. За эти две недели Силы обороны сбили 12 российских истребителей Су-34, 2 истребителя Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Это рекордный показатель уничтожения вражеской авиации за столь короткий период с начала полномасштабной войны.

Таким результатам способствовал и тот факт, что украинские военные обзавелись оружием, способным атаковать вражескую авиацию на расстоянии более 150 километров.

Из-за стремительного «сушкопада», количество авиаударов россиян за последние три недели сократилось в полтора-два раза. Впрочем, вражеские самолеты продолжают наносить достаточно большое количество ударов по территории Украины.

Согласно актуальным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 347 самолетов и 325 вертолетов.