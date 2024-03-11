«Париж» не получается4
- Александр Невзоров
- 11.03.2024, 12:09
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Забавы российских элит становятся все провинциальнее и смешнее.
Москва кипит и пляшет. Она пыжится доказать, что еще не совсем стала задворками «ДНР»; что и в ней «пульсирует мода и цветут искусства».
Но каждый новый день добавляет новой серятины.
«Париж» не получается. Забавы элит и «культурная жизнь» становятся все провинциальнее и смешнее.
Перерезка пуповины, которая когда-то связывала Россию с цивилизованным миром не прошла даром.
От русского гламура, от кино, литературы и прочих «забав» все сильнее несет Домом Культуры в Ухрюпинске.
Завершилась московская неделя «моды». По милому совпадению в ивановской колонии ИК №7 закончился конкурс «красиво шить не запретишь». В нем колония представляет образчики своего, неповторимого дизайна.
Отличить где «неделя высокой моды в Москве», а где творчество зэчек - абсолютно невозможно.
Александр Невзоров, Telegram