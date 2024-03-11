Из Мьянмы эвакуировали белоруску 2 11.03.2024, 12:13

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Ехала на работу, а оказалась «на закрытой территории под охраной вооруженных людей».

Из Мьянмы эвакуировали белоруску, которая уехала туда на работу, но попала в трудовое рабство, сообщили в пресс-службе МИД.

Операция по возвращению нашей соотечественницы на родину длилась несколько месяцев. По сообщению МИД, она находилась «в Мьянме на закрытой территории под охраной вооруженных лиц».

По дипломатическим каналам удалось договориться об освобождении белоруски и ее возвращении на родину.