закрыть
11 марта 2024, понедельник, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Из Мьянмы эвакуировали белоруску

2
  • 11.03.2024, 12:13
  • 2,314
Из Мьянмы эвакуировали белоруску

Ехала на работу, а оказалась «на закрытой территории под охраной вооруженных людей».

Из Мьянмы эвакуировали белоруску, которая уехала туда на работу, но попала в трудовое рабство, сообщили в пресс-службе МИД.

Операция по возвращению нашей соотечественницы на родину длилась несколько месяцев. По сообщению МИД, она находилась «в Мьянме на закрытой территории под охраной вооруженных лиц».

По дипломатическим каналам удалось договориться об освобождении белоруски и ее возвращении на родину.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов