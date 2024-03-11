Из Беларуси уехал священник Игорь Ковальчук 11.03.2024, 12:20

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Его несколько раз отправляли на «сутки».

Священник из Рогачева иерей Игорь Ковальчук выехал за границу, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Игорь Ковальчук ранее отбыл административный арест по статье 19.11 (Распространение экстремистских материалов), но так и не вышел по истечении первых пятнадцати суток и был снова отправлен на «сутки». Когда он вышел на свободу, священник выехал за пределы Беларуси.

Игорь Ковальчук — бывший настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы в Рогачеве (Гомельская епархия). Он является гражданином Украины.