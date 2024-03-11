«Скоро лето, море — в 300 метрах» 11.03.2024, 12:24

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Айтишники рассказали, зачем берут долгую паузу в карьере и как потом втянуться обратно.

Devby.io поговорил с беларусскими айтишниками, которые уходили в длительный отпуск — больше 2 месяцев с увольнением или без, — о том, что это дало им.

«Помогал стартапам, занимался домом, ребенком»

Александр Матвеенко, CEO и фаундер Rainbow.ai, экс-руководитель минского подразделения Mapbox:

— Я уходил из Mapbox в 2019 году — и осознанно решил сделать паузу между проектами, потому что до этого они шли без перерыва. Плюс у меня должен быть родиться ребенок.

Я не работал больше года. Помогал разным стартапам — менторил, давал советы, занимался домом, ребенком, работой не занимался.

Мой саббатикал (англ. sabbatical — творческий отдых, отпуск или перерыв в работе. — Прим. ред.) наложился на изоляцию из-за ковида — и это было самое неприятное. Мы ушли на самоизоляцию, но, как оказалось, находиться все время в четырех стенах (при том, что мы живем в большом доме), быть изолированным от общества очень тяжело.

Так что когда ребенок немного подрос, наш быт «устаканился», ковидные ограничения стали менее строгими, а сам я реализовал все, что хотел, помимо работы, — я решил рассмотреть предложение, с которым ко мне на протяжении длительного времени приходили ребята из Huawei.

Было тяжело встраиваться в работу после длительного перерыва — это правда. Самое сложное — организовать рабочее время: когда ты работаешь с людьми, ты должен системно подстраивать свой режим в том числе под них, а не только под себя.

«Я в индустрии 20 лет, хотелось сделать остановку, переосмыслить все»

Павел Вейник, разработчик и архитектор, ментор и преподаватель:

— Я ушел в саббатикал на год в сентябре 2023-го. К тому моменту накопил 20 лет опыта — я в индустрии с 2003 года, так что хотелось сделать остановку, переосмыслить все и понять, что мне нужно дальше.

В прошлом году я работал в компании Miro как контрактник — они сделали мне оффер в штат, но я не принял его. Договорились так: поработаю, пока мне не найдут замену, максимум — полгода.

Сейчас я вкладываю силы в проект по обучению опытных сеньоров (старший разработчик. — Прим. ред.) и выше — это отнимает время, но также дает мне развитие. Еще мне нужен был отпуск, чтобы сменить обстановку, выйти из беличьего колеса и осмотреться. Скоро лето, море — в 300 метрах…

После года в саббатикал я планирую либо присоединиться как архитектор к большой продуктовой компании, либо стать CTO (chief technology officer — технический директор. — Прим. ред.) и кофаундером в стартапе — и помочь какому-нибудь CEO, выступить с ним в тандеме. Варианты есть, их несколько — и я все рассматриваю. Не спешу, но и не отказываюсь общаться. Посмотрим, что будет через полгода.

Кроме того я готовлю с товарищами один творческий проект — возможно, что-то выйдет. И на это, разумеется, тоже требуется время. Забавно, но у меня не было даже недели, чтобы я ничего не делал (то есть чего-то, что не связано с моей профессиональной деятельностью) — просто ленился.

«Приходилось быть скиллованными митинг-мэнами, вместо того, чтобы совершенствоваться как программисты»

Евгений (имя разработчика и всех последующих изменено), senior full stack JavaScript developer, 16 лет в IТ:

— После 13 лет работы в режиме, когда отпуск — раз в году на неделю, стал практиковать такое: увольняюсь на полгода «в никуда». Советую всем это попробовать, хотя бы раз в жизни.

Вот и в 2023-м планировал месяцев шесть не работать, но, увы, поиски нового места работы заняли еще пару месяцев, хотя обычно быстрее (выбор в кризис невелик).

Ушел, потому что поднадоел проект: я отработал на нем 6 лет с перерывом в 8 месяцев в середине — я уже уходил с него, отдыхал, пытался делать свои игры на Unity & Unreal Engine, а когда в кармане осталось 50 долларов, вернулся, благо, им нужен был человек (а мне было лень искать работу).

На этом проекте было непросто: много митингов, куча менеджеров, большинство людей из старой команды, с кем мы начинали этот проект, ушло. Как-то, увидев в своем календаре митинг на 1,5 дня, я решил, что до следующего такого нужно уволиться. Ну и уволился.

С компанией расстался нормально, предупредил за полтора месяца. Перед самым увольнением меня попросили поработать еще месяц — тогда я предложил: могу работать 4 дня в неделю с сохранением полного оклада, или в принципе не вижу нужды в этом. На том и договорились. Спустя месяц ушел совсем.

Во время своего отпуска слетал на Шри-Ланку и в Дубай — примерно по 7−10 дней провел там. Ходил в спортзал, спал, отдыхал. Делал свой проект. У меня в отпуске часто так бывает: я сажусь за компьютер, работаю над какой-нибудь игрой или читаю что-нибудь по программированию — это как хобби. Несмотря на то, что живу недалеко от Минского моря и есть машина, так и не удалось позагорать там.

Я давно хотел попробовать сделать что-то своими руками из кожи — попробовал, получилось на удивление хорошо. Я-то думал, что у меня руки не из того места растут для такой работы, но сшил шесть сумок, пару рюкзаков и четыре женских (сейчас ноут ношу в рюкзаке, который сделал сам).

Удовлетворения такая работа доставила намного больше, чем программирование. Задумаюсь об этом на будущее.

Так как я все же что-то делал за компом — из среды не выпал, даже наоборот: попробовал много что из того, на что не хватало времени на прошлой работе (где все и вся становились скиллованными митинг-мэнами, вместо того, чтобы совершенствоваться как программисты).

Семье даже объяснять не пришлось, почему мне нужен длительный отпуск, — с женой мы разошлись года четыре назад, детей у меня нет. Я просто на время перестал помогать с деньгами матери и брату — и все. Ну, а что насчет подготовки: за 4−5 месяцев отложил зарплату, чтобы было на что жить.

После полугода отпуска я начал плотно заниматься своим проектом и спустя рукава искать работу. За два месяца подал много заявок на зарубежные вакансии (25−30 — это для меня много), но откликов — 0. Начал проходить собеседования в «Яндекс» и «Тинькофф», но дальше не пошел, так как хотел с другими технологиями работать.

Еще спустя месяц обновил резюме и нашел небольшую беларусскую продуктовую компанию — то, что искал. Никуда уезжать больше не хочется.

«Коллеги задумываются о таком отпуске, чтобы не словить синдром отложенной жизни»

Игорь, Senior Software Developer, 10 лет в IT:

— Работаю в продуктовой компании, летом брал за свой счет больше 50 календарных дней. Заранее согласовал это с руководством на проекте, вопросов не было: до этого я больше полутора лет провел не на своей позиции, что привело к выгоранию плюс подсело здоровье, этим и аргументировал необходимость отдохнуть.

Оформили без увольнения, как отпуск за свой счет по инициативе работника. Не помню, какую причину указывал в заявлении, что-то шаблонное — «семейно-бытовые обстоятельства».

С коллегами в команде откровенно на эту тему не беседовали, но, по ощущениям, все отнеслись к моему желанию отдохнуть с пониманием.

Семья (а у меня жена и ребенок, жилищный вопрос закрыт), конечно же, восприняла положительно, так как во время отпуска мы больше проводили времени вместе — на природе, на свежем воздухе, съездили в путешествие по Беларуси.

Также у был небольшой личный проект — 10−20% времени уходило на него. За время отпуска получилось восстановить work-life баланс, но для перезагрузки нужно больше времени — на мой взгляд, более 6 месяцев.

Надеюсь, через пару лет смогу позволить себе и такое, а пока планирую практиковать дополнительный отпуск за свой счет короткими промежутками (в районе недели): так меньше страдает проект, соответственно проще согласовать плюс из рабочего процесса сильно не выбиваешься.

Вернуться в рабочий процесс не составило особого труда, так как проект и команда не изменились, а обстоятельств, приведших к выгоранию, больше не было — этот вопрос решили еще до моего отпуска.

Вообще, такие длительные отпуски у нас большая редкость — скорее наоборот, иногда людей чуть ли не заставляют отгулять положенный по закону отпуск. Но не исключено, что моему примеру последуют и другие: некоторые коллеги уже задумываются о таком дополнительном отпуске, чтобы не словить синдром отложенной жизни.

«Встраиваться в работу было несложно, сложнее — найти, куда встроиться»

Сергей, PHP fullstack-разработчик, сеньор, в IТ более 20 лет:

— У меня был перерыв в работе длиною в 1,5 года где-то больше восьми лет назад. Меня уволили, и я решил заняться домом, а точнее ремонтом в квартире.

Я был и за плиточника, и за штукатура, и за электрика, и за мебельщика — изучал все процессы, занимался закупкой материалов и прочим. Как вы понимаете, ремонт «в одно лицо» — это дело небыстрое. Я успел разобраться с проводкой (частично), обновил ванную и полностью переделал кухню. Ну и работу на даче никто не отменял.

Жили мы все это время на зарплату жены — она тоже айтишница. Не припомню, чтобы она была против того, что я не работал все это время по специальности.

Встраиваться в работу после длительного перерыва было несложно, куда сложнее — найти, куда «встроиться». Работодателей отпугивал пробел в моей трудовой. Но я нашел маленький разовый заказ — размочить счет. С ним резюме стало красивее — начали приглашать на собесы.

В первой компании я продержался полгода. А потом счет пошел на годы. Сейчас скоро 2 года, как я работаю на польскую компанию по B2B (договор на оказание услуг. — Прим. ред.). Переезжал сам, а до этого работал на беларусского заказчика, но когда проект стал чахнуть, пришлось искать альтернативу.

«Паглыбіўся яшчэ больш у палітычны кантэкст як Беларусі, так і Расіі»

Андрусь, распрацоўшчык, сеньёр, 7 гадоў у IT:

— Мой досвед у IT ужо большы за 7 гадоў. Апошні раз я быў у імправізаваным адпачынку са звальненнем ад пачатку мiнулага года i да лістапада.

Арганізацыя, на якую я працаваў, якраз закрывалася ў Беларусі — працэс звальненняў або рэлакацыі цягнуўся ўжо больш за год. Я разумеў, што пачатак вайны, як і 2020 год, — гэта наступны і больш выразны пункт, ад якога можна пачынаць лічыць затуханне рынку IT-працы ў Беларусі.

На момант звальнення я меў у руках свежую PBH-вiзу, якая пачынала працаваць ад сакавіка 2023 года. На фоне амаль што года вайны, на працягу якога я яшчэ больш паглыбіўся ў палітычныя працэсы і навіны, чым раней, я пачаў заўважаць, што гэтая, ужо неад’емная частка майго жыцця пачынае дрэнна ўплываць на мае працоўныя абавязкі. Узровень пракрастынацыі павялічваўся хутка, што ў сваю чаргу прыносіла яшчэ больш стрэсу праз адчуванне адказнасці перад маiм працадаўцам.

Я разумеў, што далей так працягвацца не можа, і вырашыў, што звальненне і нейкі вольны ад працы час дзеля асэнсавання свайго становішча і думак наконт будучыні будзе неблагім выбарам.

На момант звальнення я вырашыў даць волю ўсім думкам, якія нараджаліся ў галаве ў сувязі з сітуацыяй у рэгіёне, бо лічыў, што менавіта яны не дазваляюць мне працягваць спакойна працаваць, як і раней. Я паглыбіўся яшчэ больш у палітычны кантэкст як Беларусі, так і Расіі. Я чытаў і глядзеў усё, што траплялася мне на вочы, датычнае палітыкі, не толькі апошніх 3−4 гадоў, але і больш старых падзей. Шукаў адказы, як так атрымалася, што мы апынулiся там, дзе мы ёсць сёння, і спрабаваў ацаніць, што будзе далей.

Дадаткова я пакрыху знаёміўся з палітычнай філасофіяй і этыкай, каб валодаць больш грунтоўным пунктам погляду на сённяшні дзень і праз гэта глыбей разумець тыя ідэі, якія зараз гучаць з розных бакоў.

За некалькі месяцаў я і сапраўды стаў адчуваць сябе больш адукаваным у розных пытаннях. Стаў больш падрыхтаваным у сусветнай гісторыі, палітычнай філасофіі і ўвогуле больш разбірацца ў культурных кантэкстах розных эпох апошніх 50 гадоў, наколькі гэта магчыма зрабіць за такі кароткі час. Спецыялістам я, вядома, не стаў, але атрымалася крыху адступіцца ад сённяшніх падзей (то-бок не прымаць іх да душы, а быць паводдаль) і крыху пазбавіцца фрустрацыі. Я набыў адчуванне нейкай гістарычнай перспектывы, калі можна так выказацца, і цяпер глядзеў на падзеі як быццам бы крыху збоку.

Я жыву бабылём, таму спрэчак з сям’ёй не магло і быць. Фінансава я быў добра падрыхтаваны, таму тэма грошай мяне не хвалявала.

Адчуванне, што я крыху выпаў з прафесіі, з’явілася, калі вырашыў пахадзіць на сумоўі з працадаўцамі. Было шмат адмоў — і таму што рынак змяніўся, і таму што апошнія паўгода я быў заглыблены ў зусім іншую інфармацыйную прастору. Але мне пашчасціла — і цяпер я жыву і працую ў Польшчы. I як мне асабіста падаецца, на свет я гляджу ўжо іншымі вачыма.

У Польшчу пераязджаў сам. Статыстыкi водгукаў, на жаль, не маю, але прыблізна за 2 месяцы пошукаў у мяне было дзесьці каля 10−15 сумоўяў, 2−3 з іх даходзілі да апошніх этапаў.

Не магу сказаць, што мне было цяжка ўлiцца ў працу пасля такога перапынку, бо ўсё ж такі досвед у мяне немаленькі. Галоўная праблема — як спраўляцца з інфармацыйным перадозам палітычнымі навінамі, калі з усіх бакоў крычаць на розныя лады, што заўтра канец свету. Але ж жыццё за мяжой аддаляе ад падзей. Хочаш не хочаш, але вакол шмат новага, на што трэба звяртаць увагу, таму пачуваешся лепей. Ну i з’яўляецца магчымасць крыху планаваць сваю будучыню, што ў Беларусі вельмі цяжка, калі ты не страус, і ад гэтага таксама становіцца неяк лягчэй.

«Чувствовал, что выгорел, и не понимал, чего хочу, думал: может, заняться чем-то еще»

Петр, Java-разработчик, в IT 5 лет:

— Осенью 2021 года уходил в отпуск почти 5 месяцев. На тот момент я работал в EPAM больше двух лет в качестве Java-разработчика, попал туда через тренинги и лабу (лаборатория. — Прим. ред.) — это еще плюс год.

Так вот за эти почти три года работы и обучения я подустал, чувствовал, что выгорел, и не понимал, чего хочу, думал: может, заняться чем-то еще либо просто сменить проект или компанию. В итоге решил перейти на другой проект в рамках EPAM, но прежде взял отпуск за свой счет. Благо, была такая возможность — в таком отпуске можно было находиться до полугода, если я правильно помню.

У меня нет жены и детей, на тот момент жил с родителями — и они не очень понимали, зачем я это делаю. Они считали, что у меня отличная работа и «все хорошо» — незачем что-то менять.

Я подсобрал хорошую финансовую подушку, но так как за квартиру я не платил, то деньги для меня не были серьезной проблемой в принципе.

В отпуске я пытался отвлечься от программирования — отдыхал, смотрел сериалы и какое-то время прокрастинировал (этот период пришелся на осень-зиму, когда ничего не хочется). Помимо этого, я изучал рынок криптовалют и инвестиций, смотрел обучающие видео по трейдингу и сам что-то пробовал — спойлер: вышло не очень удачно.

Также рассматривал разные идеи для бизнеса, думал, может чем-то заняться, но дальше раздумий дело не пошло.

В какой-то момент решил путешествовать, но был ковид — визу сделать проблемно.

Так прошло три месяца. Меня начало понемногу «отпускать». Мне в LinkedIn писали рекрутеры — так что я решил походить на собеседования в другие компании и посмотреть, что там предложат. Я прошел несколько интервью — и получил два оффера с зарплатой в 3 раза больше, чем та, что у меня была в EPAM. В результате я принял один из офферов, но договорился, что выйду через полтора месяца.

Выходить из такого длительного отпуска, да еще и на новое место работы, было непросто — первый месяц я даже думал об увольнении, но, к счастью, друзья меня поддержали, и я справился. Все еще работаю в этой компании.

Когда сказал родителям, что увольняюсь из EPAM и устраиваюсь на новую работу, они стали отговаривать (я не сказал им, сколько буду получать, так как сам немного волновался: вдруг не потяну). Но спустя месяц родители успокоились, а когда узнали, какая зарплата пришла мне на карточку, сказали, что я молодец.