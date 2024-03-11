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Где и за сколько купили самую дорогую квартиру Минска в феврале

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  • 11.03.2024, 12:31
  • 1,734
Где и за сколько купили самую дорогую квартиру Минска в феврале

Обошлась покупателю в 352 тысячи долларов.

Самая дорогая квартира, проданная в феврале в Минске, обошлась покупателю в 352 тысячи долларов. Realt рассказал, где именно она находится.

Находится она в элитном жилом доме клубного типа в 5 минутах от Площади Победы и Парка Горького на улице Захарова, 29. Строилась девятиэтажка по заказу иностранного предприятия «Влате Групп», а разработкой проекта занимался белорусский архитектор Борис Костич. Построили этот дом в 2016 году на месте старой двухэтажки. Теперь здесь работает круглосуточная охрана, есть система видеонаблюдения, подземный паркинг, гостевая парковка с шлагбаумом.

Одну из квартир этого дома купили в феврале 2024 года за 352 тысячи долларов* (или 1625 долларов за квадратный метр).

Это 5-комнатная квартира, которая занимает внушительные 216 квадратных метров.

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