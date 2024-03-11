Дедушкины доклады 2 Андрей Окунь

11.03.2024, 12:41

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Андрей Окунь

Путинские сказки сойдут разве что за пьяную демагогию.

Путин больше не обещает россиянам красивой и сытой жизни. Предвыборные сказки остались в прошлом. Забыты «уровень жизни как в Португалии» и «каждой семье по квартире в 100 квадратных метров». Всё выброшено на задворки истории. В прянике более нет необходимости, так как ему на замену пришёл кнут.

Предыдущие 20 лет Владимир Путин пытался создать хорошие ожидания у россиян. Он тогда ещё сам верил, что строит особое государство, «суверенную демократию» как сказал в 2005 году Сурков. Наверное, власть действительно полагала, что при Путине жизнь станет лучше. По крайней мере тогда ещё был политический запал, чтобы верить.

Теперь уже ничего не осталось. На замену громким обещаниям: «Россия станет самой привлекательной для жизни страной!» и «Россия войдёт в пятёрку крупнейших ВВП мира» — пришли долгие и нудные дедушкины доклады. Путин теперь обещает, что называется, «пакетом» — сразу всё и в один присест. В этом его нагромождении читается какое-то глубокое нежелание лишний раз выходить к людям и что-то им обещать.

Его выступление перед Федеральным собранием назвали историческим. А кто-то помнит, что именно Путин пообещал, кроме продления льготной ипотеки? Как будто бы ничего другого и не было, хотя президент выступал рекордные два с лишним часа. Раздал на бумаге триллионы рублей и ретировался.

До выборов осталась неделя, а обещания давным давно закончились. На самом деле Путину нечего предложить россиянам. Во-первых, всё уже было обещано, но за 20 лет так и не исполнено. Во-вторых, все друг от друга в России уже устали, поэтому путинские сказки про Португалию и высокий ВВП сойдут разве что за пьяную демагогию недавно откинувшегося соседа.

Андрей Окунь, Telegram