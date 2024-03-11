Лукашенко произвел кадровые перестановки

Лукашенко произвел кадровые перестановки3
- 11.03.2024, 12:46
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Назначил новых директоров «БЕЛАЗа», «Атланта», а также топ-чиновников ряда министерств.
Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы.
Дмитрий Захаров стал директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
Кроме того Лукашенко согласовал назначение:
Сысоева Василия — первым заместителем председателя Минского облисполкома;
Гордея Андрея — председателем Кореличского райисполкома;
Соколовского Андрея — председателем Березинского райисполкома;
Велентея Игоря — генеральным директором государственного внешнеторгового УП «Белспецвнештехника»;
Харитончика Дмитрия— генеральным директором ЗАО «Атлант» — директором Минского завода холодильников;
Лесина Сергея — генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ — холдинг»;
Бекета Андрея — первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;
Петруцкой Екатерины — заместителем министра образования (координация воспитательной и идеологической работы);
Картуна Андрея — первым заместителем министра экономики;
Мажинской Марии — заместителем министра экономики.
Ранее сообщалось, что гендиректор БЕЛАЗа Сергей Никифорович был задержан вечером 15 декабря. Одна из возможных причин — коррупция. Топ-менеджера завода поместили в СИЗО КГБ.