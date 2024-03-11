Лукашенко произвел кадровые перестановки 3 11.03.2024, 12:46

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Назначил новых директоров «БЕЛАЗа», «Атланта», а также топ-чиновников ряда министерств.

Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы.

Дмитрий Захаров стал директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля.

Кроме того Лукашенко согласовал назначение:

Сысоева Василия — первым заместителем председателя Минского облисполкома;

Гордея Андрея — председателем Кореличского райисполкома;

Соколовского Андрея — председателем Березинского райисполкома;

Велентея Игоря — генеральным директором государственного внешнеторгового УП «Белспецвнештехника»;

Харитончика Дмитрия— генеральным директором ЗАО «Атлант» — директором Минского завода холодильников;

Лесина Сергея — генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ — холдинг»;

Бекета Андрея — первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;

Петруцкой Екатерины — заместителем министра образования (координация воспитательной и идеологической работы);

Картуна Андрея — первым заместителем министра экономики;

Мажинской Марии — заместителем министра экономики.

Ранее сообщалось, что гендиректор БЕЛАЗа Сергей Никифорович был задержан вечером 15 декабря. Одна из возможных причин — коррупция. Топ-менеджера завода поместили в СИЗО КГБ.