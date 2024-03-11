«Я никогда не поверю, что что-то, сделанное в России, может быть качественным» 2 11.03.2024, 12:50

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Белорусы рассказали, как их прививали «для статистики».

В Гомеле осудили медиков, которые делали людям прививки только «на бумаге», а на самом деле уничтожили почти 100 тысяч вакцин против ковида и гриппа. Читатели «Нашай Нівы» поделились несколькими историями, как их прививали «для статистики».

Имена всех собеседников изменены в целях безопасности.

Марина работает в одном из учреждений здравоохранения.

— Когда ты работаешь в сфере медицины, все прививки делают в добровольно-принудительном порядке. Ну как делают… Обычно я действительно соглашаюсь. В этом году, когда начали делать прививки от гриппа, я была беременна, но не хотела еще в тот момент рассказывать об этом руководству. Поэтому я просто пошла на прививку, когда меня позвали.

Сказала, что не хочу делать и услышала ответ: «Мы не можем не сделать вам прививку. Ставьте подпись, что привились». Я расписалась. Потом при мне медсестра набрала вакцину в шприц и просто вылила ее в раковину: «Все, спасибо, доброго вам дня». Я решила поговорить с коллегами об этом и выяснилось, что у нас в коллективе из 20 человек реально привились 2, остальные 18 доз вакцины вылили в умывальник.

Еще одна сфера, где сотрудников довольно часто заставляют делать прививки от гриппа — это образование. Диана работает в одной из школ в небольшом белорусском городе. Говорит, что директор каждый год грозит уволить, если кто-то откажется прививаться.

— Может, если бы была иностранная вакцина, я бы еще подумала. Но нам предложили российскую. А я никогда не поверю, что что-то, сделанное в России, может быть качественным. Но у нас в коллективе никто не спорит с директором. Потому что со времен ковида схема отработана. Ты идешь на прививку и с порога говоришь, что не хочешь ничего колоть. Медсестра кивает и подсовывает письмо на подпись. А потом спокойно выливает вакцину из шприца. Я даже не знаю, привился ли кто-то из моих коллег в этом году, потому что у кого ни спросишь, все головой машут.

Ольга столкнулась с фальсификацией вакцинации в детском саду, куда ходит ее дочь.

— Воспитательница мне сказала, что детям будут делать прививку от гриппа. Я сказала, что не разрешаю, написала официально отказ и отдала в садик. Через некоторое время мне звонят из детской поликлиники и говорят, что дочке нужно вторую прививку от гриппа делать — ведь если ребенка впервые вакцинируют от гриппа, то делают две прививки с интервалом в месяц. А в последующие годы уже одну — так мне объяснили. Я подумала, что это какая-то ошибка — ведь я же точно отказалась от первой прививки. Пришла в поликлинику — действительно, в карточку вклеена бумажка, что прививку моей дочке сделали! Но мне ребенок рассказал бы о таком — она уколов боится.

Я пошла к воспитателю выяснять, как такое могло получиться. А она спокойно говорит: «Не волнуйтесь, никто вашей дочке прививку не делал. Просто нас попросили не портить статистику».