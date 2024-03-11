ВСУ с помощью дрона уничтожили загруженный боекомплектом российский «Урал» 1 11.03.2024, 12:53

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Видеофакт.

Украинские воины из подразделения MURAMASA 109-й отдельной бригады территориальной обороны с помощью дрона уничтожили российский «Урал», загруженный боекомплектом. У оккупантов мощно работает РЭБ, однако это не гарантирует им полной безопасности.

Как пишет obozrevatel.com, видео удара 10 марта было опубликовано в Telegram-канале подразделения MURAMASA. На опубликованных кадрах видно, что защитники на время потеряли связь с дроном, летевшим на поражение вражеского грузовика.

Причина – мощная работа РЭБ окупантов.

«Там, где не долетает наша аэроразведка, долетают ваши (приобретенные за донаты украинцев. – Ред.) дроны. Враг хорошо защищает свой тыл, это видно на видео, идет мощное подавление (РЭБ). Но это не гарантирует полную безопасность им, мы смогли сжечь загруженный с БК вражеский «Урал», – рассказали военные.