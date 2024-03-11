До +8°С прогнозируют в Беларуси 12 марта 11.03.2024, 13:06

Пройдут дожди.

Дожди и до плюс 8 градусов прогнозируют в Беларуси 12 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами по Брестской области, а утром и днем по юго-западной половине страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). В утренние часы местами слабый гололед. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 9 градусов по северо-востоку до плюс 4 градусов по юго-западу, днем будет плюс 2-8 градусов.