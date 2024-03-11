закрыть
11 марта 2024, понедельник, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

До +8°С прогнозируют в Беларуси 12 марта

  • 11.03.2024, 13:06
До +8°С прогнозируют в Беларуси 12 марта

Пройдут дожди.

Дожди и до плюс 8 градусов прогнозируют в Беларуси 12 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами по Брестской области, а утром и днем по юго-западной половине страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). В утренние часы местами слабый гололед. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 9 градусов по северо-востоку до плюс 4 градусов по юго-западу, днем будет плюс 2-8 градусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов