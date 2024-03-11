Андрей Санников: Надо готовиться к решающим действиям внутри Беларуси 11.03.2024, 13:41

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Андрей Санников

Белорусы – гении солидарности.

8 марта лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников отметил 70-летний юбилей.

В интервью Charter97.org политик рассказал, что можно и нужно сейчас сделать, чтобы убрать Лукашенко:

— Живущим в Беларуси - беречь себя, своих родных, друзей. Не участвовать в различных «перамогах», «кадровых резервах», «рабочих рухах», записях в очередь за «паспортом» и т.п. По-моему, очевидно что все это — гэбешный невод для отлова нелояльных этой власти людей и их изоляции, вплоть до физического уничтожения. Те, кто продолжает призывать к такому участию, — преступники.

- Сохранять и поддерживать цепочки солидарности. Как сказала Ирина Халип, «белорусы — гении солидарности», всегда найдут способ помочь людям в самые сложные времена. Необходимо помнить о своей безопасности, но и помнить о нуждающихся в помощи.

- Совершенствовать белорусский язык и учить английский. Как показало недавнее обсуждение книги «Беларусь в НАТО», английский после смены режима нам очень даже понадобится.

Главное сегодня — помогать политзаключенным, их семьям. Находить возможности помогать, не подставляясь. Думать о них, молиться за них, помогать друг другу.

Универсальных рецептов нет, но я уверен, что осталось не так долго, и окно возможностей вновь откроется.

И сегодня основная нагрузка по его приближению ложится на тех, кто находится за пределами Беларуси. От нас многое зависит в том, чтобы подготовиться к решающим действиям внутри Беларуси.

Потому и вызывают у меня резкое неприятие некоторые самоназванные «лидеры», их в основном закулисные игры судьбами политзаключенных. Они предлагают торговаться за них с режимом, тем самым ослабляя, сильно ослабляя, фронт сопротивления режиму своими пораженческими предложениями и настроениями.

Наши друзья, люди, которые сидят в тюрьмах сегодня, даже в тяжелейших условиях, больше вдохновляют белорусов, чем пораженцы. Возьмите хотя бы Полину Шарендо-Панасюк и других, которые из тюрем, говорят о том, что нельзя сдаваться, надо всем помнить, что мы обязаны освободить Беларусь, надо продолжать сражаться с этим режимом.

Поэтому, я думаю, будут кризисные моменты, которые надо использовать, связанные и с войной, и с внутренним напряжением в стране, и с поведением России, которая уже не в состоянии массированно поддерживать диктатуру в Беларуси.

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