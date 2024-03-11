«Пошли спасать мальчика — и сами потерялись» 4 11.03.2024, 13:49

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Как девочки-дошкольницы оказались одни в лесу.

В ночь с 10 на 11 марта сотни людей были заняты поисками двух девочек-дошкольниц в Пуховичском районе. Судя по всему, это самая масштабная поисковая операция в Беларуси с 2017 года, когда в Беловежской пуще искали Максима Мархалюка. В отличие от той истории, сейчас все закончилось благополучно: поисковая группа нашла сестер в трех километрах от дома и передала медикам. Onliner узнал подробности.

Потерявшихся девочек звали Дарина и Валерия, им было всего 4 и 2 года. В милиции сообщили, что 10 марта около 18.20 они вышли от бабушки в деревне Рыбцы и пошли домой (расстояние — примерно 600 метров). До дома малышки не дошли, а найдены были спустя более 9 часов в лесу. Каким образом они там оказались?

Как рассказала Onliner координатор отряда ПСО «Ангел» Юлия Ковган-Кудашева, вероятнее всего, девочки сбились с пути, когда пошли следом за соседским мальчишкой.

— Понятно, что в силу возраста девочки не могут толком объяснить, что произошло. По обрывкам информации мы собрали такую картину: девочки были в гостях у прабабушки и играли с мальчиком лет 6−7, который приезжает туда на выходные из Минска. Этот мальчишка решил их провести домой. По дороге девочки заигрались и упустили его из виду. Они подумали: наверное, он потерялся, и пошли в сторону леса его искать. В итоге сами заблудились.

Родственники забили тревогу, и начались активные поиски. Участвовали в них более 600 человек — работники МЧС, МВД, военные, а также добровольцы поисковых отрядов.

— В 19.48 у нас появилось сообщение о сборе, в течение часа на место выехали кинологи, которые совершенно случайно рядом оказались на тренировке. И постепенно комплектовались отряды из добровольцев, — рассказали в ПСО «Ангел». — Желающих помочь было очень много, но мы понимали, что, если не найдем оперативно девочек, часть людей должны будут продолжить поиски с утра с новыми силами. Если бы не тормозили людей, их было бы еще больше. Это действительно самая масштабная поисковая операция с 2017 года.

Когда в поисках участвует так много людей, за короткий срок можно прочесать большую территорию. И именно при осмотре местности один из жителей обнаружил шапочку девочки, а кинологи нашли безрукавку и штанишки. Юлия предполагает, что девочки стали раздеваться перед сном, как их учили родители. Так часто бывает с детьми совсем маленького возраста.

В 300 метрах от вещей нашлись и сами дети. Они успели пройти около 2,5 километра от дома прабабушки.

— Вообще территория там опасная — по пути встречались мелиоративные каналы, буреломы, в стороне — река Свислочь. Не хотелось думать о плохом, но это настораживало очень сильно. Все силы были направлены именно на тот участок, где нашли шапочку, — делится подробностями Юлия. — Со стороны леса начал работать наш оператор с дроном с тепловизором. Он увидел девчонок и одновременно по камере заметил, что к детям направились люди, которые прочесывали территорию. К счастью, сестры никуда не спрятались, это могло бы усложнить задачу.

Молодые люди, которые нашли девочек, рассказали, что младшая в этот момент уже спала, а старшая сидела рядом. Дети были напуганы, но довольно быстро пришли в себя. В машине Дарина даже заявила, что видела в лесу волка (видео предоставлено ПСО «Ангел»).

После осмотра врачей девочек госпитализировали с предварительным диагнозом «общее переохлаждение». Сейчас их здоровью ничего не угрожает, сообщили ранее в Минздраве.