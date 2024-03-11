Украина «косит» российские самолеты, чтобы разместить свои F-16 3 11.03.2024, 13:58

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За февраль украинцы смогли сбить около 13 самолетов РФ.

Начальник штаба военно-воздушных сил Эстонии полковник Янек Лехисте заявил, что Киев может создать условия для размещения истребителей F-16, которые ВСУ скоро получат от западных стран, ведь украинские военные недавно ликвидировали или повредили ряд вражеских самолетов, сообщает ERR.

Он отметил, что ситуация на поле боя стала активнее, а инициативу скорее всего имеет армия РФ. По словам начальника штаба ВВС Эстонии, Россия некоторым образом изменила свою тактику и начала использовать для продвижения огневую поддержку с авиации.

«Они обнаружили, что при огневой поддержке с воздуха, с помощью самолетов можно многократно увеличить желаемый эффект, поскольку штурмовики, поднимая или сбрасывая бомбы массой около полутонны, могут нанести большой ущерб линиям обороны», - отметил Лехисте.

В то же время военный добавил, что российские захватчики рискуют своими самолетами, когда подлетают ближе к линии фронта.

«В результате украинцы за февраль смогли сбить около 13 самолетов», - подчеркнул полковник.

Он отметил, что для того, чтобы сбивать российские самолеты, ВСУ используют системы ПВО, которые имеют большую и среднюю дальности, среди которых системы Patriot, дальность их действия составляет 150 километров.

Поэтому, по мнению Лехисте, уничтожая вражескую авиацию, Украине удастся подготовиться к размещению собственных самолетов.

«Конечно, можно посмотреть на это с той точки зрения, что они создают условия для размещения своих новых самолетов. Возможно, они также создают условия для того, чтобы в определенный момент времени и в определенном географическом районе можно было добиться преимущества в воздухе», - объяснил военный.

Также начальник штаба ВВС Эстонии спрогнозировал, что Украина получит истребители F-16 весной или летом. По его словам, чтобы разместить современные самолеты, Украине необязательно существенно менять свою инфраструктуру.