Как белорусам обезопасить себя от обманных схем работодателя 11.03.2024, 13:59

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Рекомендации адвоката.

Оказывается, малый и средний бизнес в Беларуси достаточно активно использует различные схемы уклонения от уплаты фискальных зарплатных платежей: подоходного налога и взносов в ФСЗН. Разумеется, это практически невозможно без участия работников. Подробнее о схемах и последствиях Myfin.by рассказал Роман Шпаковский, налоговый адвокат (МГКА), рекомендован Legaltax.

Какие схемы использует работодатель, чтобы «экономить» на зарплатных налогах

Так как плательщиком взносов в ФСЗН, размер которых составляет 34% от заработной платы в отношении зарплаты каждого работника, является наниматель, зачастую именно с целью неуплаты этих платежей последний прибегает к следующим недобросовестным схемам:

подмена трудовых отношений с использованием ИП и самозанятых;

перевод работников в статус плательщиков налога на профессиональный доход при сохранении их трудовых функций;

выплата заработной платы «в конвертах» (то есть наличными, без проведения через бухгалтерский учет);

завышенная выплата компенсаций за использование имущества работников. Например, одна из частных опций – аренда компанией личного автомобиля сотрудника для использования его в служебных целях по цене в несколько раз выше рыночной цены за подобные услуги;

необоснованные командировочные выплаты;

социальные выплаты, например материальная помощь, в том числе на оздоровление к отпуску, а также иные выплаты, произведенные не в связи с необходимостью, а в счет заработной платы.

Удержание и уплата подоходного налога – это обязанность именно работодателя. В случае обнаружения такой зарплатной «оптимизации», непосредственно ему доначислят подоходный налог (причем с 2023 года доначисления производятся по «штрафной ставке» в 23%).

Однако сотрудникам также стоит быть начеку: в 2023 году в Налоговый кодекс были внесены изменения, которые подвергают риску и физических лиц.

Если к моменту выявления «оптимизации» работодатель будет находиться в процедуре ликвидации и у него не будет достаточно средств для уплаты подоходного налога, физическому лицу, в отношении которого подоходный налог не уплачен, придется уплатить его самостоятельно на основании извещения налогового органа (ч. 2 п. 5-1 ст. 216 НК).

Кейс: с чем может столкнуться работник из-за схем работодателя

Предположим ситуацию: бывший работодатель ликвидируется или находится в процедуре банкротства, и при этом устанавливается, что его имущества недостаточно для уплаты неправомерно неоплаченных «зарплатных» налогов.

В таком случае сам ликвидатор/антикризисный управляющий или проверяющий орган могут направить сообщение в налоговую инспекцию по месту жительства физического лица – бывшего работника ликвидируемой компании. Далее налоговый орган направляет извещение на уплату налога физическому лицу, с чьей зарплаты он не был удержан.

С момента получения такого извещения закон уже налагает обязанность на бывшего работника заплатить налог. Устанавливать виновность физических лиц или даже просто информировать их об осуществленном работодателем уклонении от уплаты «зарплатных» налогов не нужно.

Складывается следующая ситуация:

1. Работник нанялся на работу несколько лет назад. Работодатель попросил его оформиться в компании не по трудовому контракту, а зарегистрироваться в качестве ИП с УСН/самозанятого и работать (оказывать услуги компании) уже в новом статусе.

2. Он сотрудничает с компанией пару лет, затем увольняется и устраивается на работу в другое место.

3. Через несколько лет налоговые органы проводят проверку компании, в ходе которой устанавливают факты подмены трудовых отношений и доначисляют подоходный налог.

4. Компания связывается с бывшими работниками, просит зачесть уплаченный за них УСН против налогов компании – работники производят такой зачет.

5. У компании все равно не хватает имущества на погашение налоговых долгов, и она уходит в процедуру банкротства.

6. Бывший работник получает извещение на уплату подоходного налога на всю сумму зарплатных выплат, полученных им за все время работы.

К сожалению, у работника в этой ситуации связаны руки – сделать что-либо с извещением уже нельзя, так как передача физическому лицу обязанности по уплате «сэкономленных» налогов правомерна.

Как работнику обезопасить себя от обманных схем работодателя

1. Не участвуйте в схеме экономии на зарплатных налогах. Помогая работодателю, вы можете принести вред себе.

2. Ставьте под сомнения все предложения, которые делает наниматель относительно условий работы и вариантов трудоустройства, отличных от трудоустройства по трудовому договору, чтобы неосознанно не попасть в «схему недобросовестного нанимателя».

2. Нужно быть осторожным при даче объяснений по факту рабочих отношений, касается это использования ИП/статуса самозанятого или получения зарплаты «в конвертах». Это может обернуться против вас.

3. Если проверкой установлены факты «экономии на зарплатных налогах» и компании доначислен подоходный налог, а у вас как самозанятого/ИП образовалась переплата по налогу, не спешите писать заявление о ее зачете в пользу компании.

4. Если же действительно работаете как индивидуальный предприниматель, будьте готовы это подтвердить в контролирующих органах. Для этого в актах выполненных работ не допускайте общих формулировок, а подробно описывайте, какие именно услуги и работы, когда и в какой срок были выполнены для заказчика.

Выводы

Разумеется, указанные риски распространяются не только на подоходный налог с зарплаты. Они касаются также взносов в ФСЗН и иных платежей, которые в результате недополучит бюджет, но рассмотренный выше случай – самый очевидный пример применения такой нормы.

Поэтому работнику нужно всегда быть начеку и помнить, что в первую очередь он сам должен заботиться о себе и не позволять за собственный счет экономить нанимателю. В ином случае и работник, и наниматель, если сумма ущерба превысит 80 000 рублей (2 000 базовых величин), могут стать фигурантами одного уголовного дела. Ответственность за такое преступление установлена ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь и предусматривает в том числе и лишение свободы на срок до 12 лет (в зависимости от того, какая сумма была «сэкономлена»).