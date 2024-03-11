Спутниковые снимки зафиксировали масштабное расширение военных кладбищ в России 2 11.03.2024, 14:08

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Оккупанты платят огромную цену за вторжение в Украину.

Количество захоронений на кладбищах, связанных с элитными подразделениями Минобороны России и группой наемников «Вагнер», резко возросло после начала войны в Украине, пишет The Telegraph.

Хотя Россия не приводит данные о количестве погибших солдат, спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar Technologies, подтверждают оценки Запада о значительных потерях, отмечает издание.

Например, только на одном участке Тульского кладбища количество могил выросло в четыре раза в период с октября 2021-го по апрель 2023 года. За это же время на соседнем Богородском кладбище появился совершенно новый участок, который увеличился втрое.

Оба погоста находятся недалеко от Рязани, на западе России, где базируются подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Ее войска принимали участие в первых сражениях войны, а затем — в операциях по захвату Бахмута вместе с «вагнеровцами». По оценкам западной разведки, в боях за этот город в Донецкой области могли погибнуть до 20 тысяч российских военных.

Также на снимках видно значительное расширение Ближнего кладбища недалеко от Феодосии в аннексированном Крыму и Михайловского кладбища рядом со Ставрополем. Оба связаны с 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, которая воюет Украине с самого начала российского вторжения. Ее войска принимали участие в наступлении на юге под Херсоном и Николаевом, где понесли большие потери.

Командир дивизии генерал Андрей Суховецкий погиб еще в марте 2022-го. А в прошлом году это же подразделение потеряло 49 десантников за один день в бою в районе села Старомайорское на западе Донецкой области. Погибшие считались элитой российских войск и служили в 247-м полку ВДВ, входящем в состав дивизии.

Еще одно увеличившееся захоронение — кладбище Алабино, связанное со 2-й гвардейской мотострелковой дивизией. Она принимала участие в наступлении на севере Украины и в неудачной осаде Чернигова. Во время окружения в феврале 2022 года более 150 бойцов подразделения погибли, около 300 попали в плен.

Спутниковые снимки захоронений «поражают», в частности, показывают «огромную цену, которую платят российские» военные за вторжение в Украину, заявил бывший офицер разведки британской армии и специалист по планированию НАТО полковник Филипп Ингрем.

«Я не удивлен резким ростом кладбищ возле баз, поскольку Россия сейчас теряет более 900 военных в день при минимальных территориальных завоеваниях. Об этом свидетельствует битва за Авдеевку, где погибли более 16 тысяч их солдат», — отметил он.

При этом Ингрем обратил внимание, что увеличение количества захоронений не отражает реальные цифры потерь. «Многие тела остались там, на поле боя. Установление и репатриация погибших не является приоритетной задачей для России, поскольку это позволяет скрыть истинные масштабы потерь от общества и сэкономить на выплате компенсаций семьям», — добавил он.

Также значительно расширились Бакинское и Березовское кладбища, связанные с группой «Вагнер». По некоторым оценкам, с начала войны до середины лета 2023-го погибли 22 тысячи ее наемников или каждый третий.

По прогнозу Ингрема, в этом году число жертв с обеих сторон достигнет миллиона человек. «Полагаю, что кладбища либо снова увеличатся в размерах, либо придется создавать новые», — отметил он.