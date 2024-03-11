Медведев взгрустнул 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.03.2024, 14:15

5,334

Ладно тосканские виноградники, но «Оскар» то за что?

Вот он - крик души. Отлучили. От «Оскаров», красных дорожек, поездок, партнерства, признания. От тосканских виноградников, наконец. Вообще ото всего.

Можно сколько угодно кричать о глобальном Юге, а хочется-то туда, на Запад, к проклятым «неоколониалистам», которые - нравится это кому-то или нет - задают и тон, и моду. И не только в кино.

И о кино. Никто из западных режиссеров не козыряет призами Московского кинофестиваля, к примеру. В России же перед каждым очередным «Оскаром», как драгоценные жемчужины, перебирают воспоминания о статуэтках, полученных некогда отечественными картинами.

Вот и все, товарищ экс-президент РФ. И про «Оскаров», и про «этих», и про Россию, которую из-за вас отовсюду изгнали.

Телеграм-канал «СерпомПо»