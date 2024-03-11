Лукашенко пожаловался на белорусов 19 11.03.2024, 14:18

10,588

Диктатор предложил гражданам решать проблемы за свой счет.

Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов 11 марта пожаловался на белорусов, которые требуют от власти то, что «власть делать не должна». Видеофрагмент его выступления опубликовала пресс-служба узурпатора, передает «Зеркало».

Лукашенко отметил, что обращает внимание на проблемные вопросы, которые поднимают в СМИ.

— Наши люди порой требуют от власти то, что власть делать не должна. Ну такие люди, такой народ и другого у нас не будет — это понятно. Просто надо людям понимать — а вы должны до них донести — что мы не в простое время живем. И дело не только в санкциях. Хотя и в них тоже — нас душат со всех сторон и душат прилично. То, что наши люди их не почувствовали — это в том числе заслуга власти, — заявил Лукашенко.

Диктатор предложил чиновникам «рассказывать и объяснять» белорусам, что «то, что они должны сделать — они должны делать». За них этого никто не сделает. В качестве примера того, что должны делать люди, а не власть, Лукашенко привел минские дворы.

— Все кричат: «В Минске дворы плохие: канавы, ямы». Мы это понимаем. Быть не должно. Но надо и понимать: для того, чтобы сделать в Минске одномоментно все дворы (что мы начали, конечно, делать — никуда от этого не уйдешь), надо понимать, что мы из какой-то деревни заберем деньги. Лишних денег не бывает. Им (беларусам — Прим. ред.) надо объяснять это и прежде всего здесь, в Минске, что у нас море работы: надо и подъезды, и канавы заделать. И хотя бы подъездные пути сделать, чтобы в деревню могли дети приехать и родителям, старикам что-то купить, привезти — они не могут приехать, — сказал Лукашенко.

Диктатор предложил тем жителям столицы, которые хотят быстро решить проблему с благоустройством дворов, скинуться: 2% расходов на работы возмещают жители, остальное — государство.

— Надо организовать людей. Надо завезти туда бетон и арматуру. Они (жители дворов — Прим. ред.) положат арматуру и забетонируют себе эти дворы. Но надо это организовать. У нас ни в Минске, ни в районах люди этим не занимаются, — отметил Лукашенко.

Отметим, что Александр Лукашенко не первый раз жалуется на белорусов, которые, по его мнению, слишком буквально понимают термин «социально-ориентированное государство». Так, летом прошлого года он возмутился тем, что граждане покупают по 2−3 автомобиля на семью, а за дороги платить не хотят. В сентябре того же года он разразился тирадой в адрес тех родителей, которые не хотят перечислять средства на ремонт школ.