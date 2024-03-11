Анналена Бербок о заявлении Папы Римского: Мне интересно, о чем он думал 6 11.03.2024, 14:43

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Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии отреагировала на заявление понтифика.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «не понимает» заявление Папы Римского Франциска, который ранее сказал, что Украине следует иметь «отвагу белого флага» для мирных переговоров с РФ, сообщает Tagesschau.

«Мне действительно интересно, о чем он думал. Я не понимаю», – сказала немецкий министр.

Говоря об агрессивной войне РФ против Украины, Бербок отметила, что некоторые вещи можно понять, только увидев их собственными глазами.

«Я спрашиваю себя: где Папа? Папа должен знать об этом», – добавила она.

Министр подчеркнула, что весь мир должен набраться смелости встать на сторону народа Украины и сделать все возможное, чтобы Украина смогла защитить себя.

Если бы существовал хоть минимальный шанс, что российский режим проявит готовность к переговорам, «тогда весь мир был бы готов к ним», отметила Бербок.

«К сожалению, мы ежедневно видим обратное», – добавила глава МИД Германии.

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о развязанной РФ войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой «белого флага», и вести переговоры. и вести переговоры.

После того как слова Франциска вызвали широкий резонанс, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором объяснил его слова, в частности, отметив, что «переговоры никогда не являются капитуляцией».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.