Под Донецком украинские десантники уничтожили российски «Солнцепек»
- 11.03.2024, 14:45
- 1,706
Видео «фейерверка».
На Донецком направлении воины 46 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск уничтожили очередную российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
На записи можно заметить детонацию боекомплекта врага после уничтожения установки.
Удар наносился FPV-дроном.
Судя по сообщениям 46 бригады, она выполняет боевые задачи в районе Донецка.