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Под Донецком украинские десантники уничтожили российски «Солнцепек»

  • 11.03.2024, 14:45
  • 1,706
Под Донецком украинские десантники уничтожили российски «Солнцепек»

Видео «фейерверка».

На Донецком направлении воины 46 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск уничтожили очередную российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

На записи можно заметить детонацию боекомплекта врага после уничтожения установки.

Удар наносился FPV-дроном.

Судя по сообщениям 46 бригады, она выполняет боевые задачи в районе Донецка.

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