Победитель «Оскара» за фильм о Мариуполе — тот самый оператор, который снял убийство Тарайковского 2 11.03.2024, 14:51

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Фото: AP

Александр Тарайковский стал первым протестующим, погибшим от рук силовиков.

Мстислав Чернов, режиссер украинской картины «20 дней в Мариуполе», которая вчера получила «Оскара» за лучший документальный фильм, в августе 2020 года работал на белорусских протестах как журналист-видеоператор Associated Press, пишет «Наша Нiва».

Мстислав Чернов. Фото: AP Photo / Chris Pizzello

Именно он снял момент расстрела силовиками Александра Тарайковского 10 августа 2020 года. В МВД утверждали, что Александр погиб от взрывного устройства, которое он якобы хотел бросить в силовиков.

15 августа агентство Associated Press опубликовало видео, на котором Мстислав Чернов снял момент гибели Александра Тарайковского. Это стало неоспоримым доказательством того, что в руках у Тарайковского ничего не было. Силовики в упор застрелили безоружного человека.

Момент убийства Александра Тарайковского. Фото: Мстислав Чернов / АР

Тарайковский стал первым протестующим, погибшим от рук силовиков, чья смерть была официально подтверждена.