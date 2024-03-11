Победитель «Оскара» за фильм о Мариуполе — тот самый оператор, который снял убийство Тарайковского

Победитель «Оскара» за фильм о Мариуполе — тот самый оператор, который снял убийство Тарайковского2
- 11.03.2024, 14:51
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Александр Тарайковский стал первым протестующим, погибшим от рук силовиков.
Мстислав Чернов, режиссер украинской картины «20 дней в Мариуполе», которая вчера получила «Оскара» за лучший документальный фильм, в августе 2020 года работал на белорусских протестах как журналист-видеоператор Associated Press, пишет «Наша Нiва».
Именно он снял момент расстрела силовиками Александра Тарайковского 10 августа 2020 года. В МВД утверждали, что Александр погиб от взрывного устройства, которое он якобы хотел бросить в силовиков.
15 августа агентство Associated Press опубликовало видео, на котором Мстислав Чернов снял момент гибели Александра Тарайковского. Это стало неоспоримым доказательством того, что в руках у Тарайковского ничего не было. Силовики в упор застрелили безоружного человека.
Тарайковский стал первым протестующим, погибшим от рук силовиков, чья смерть была официально подтверждена.