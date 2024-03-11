«Куры тяжелые, крыльями просто отбивают руки» 11.03.2024, 15:12

Как проходит работа ловца кур с зарплатой от 2000 рублей.

Сюжет в тиктоке о вакансии ловца птиц в Смолевичах вызвал бурную дискую об условиях труда и реальности размера зарплаты.

Объявление о поиске ловцов птиц было размещено в одном из вагонов поезда столичного метрополитена, пишет nashaniva.com.

В нем уточняется, что график работы — неделя через неделю. Зарплата — от 2000 рублей. Работников доставляют из Минска служебным транспортом. Им обещают социальный пакет и материальную помощь на питание.

Позже в некоторых тикток-аккаунтах появились сюжеты на эту тему. В них описывается, что работнику предприятия нужно брать в охапку по 7 живых двухкилограммовых птиц и нести в ящики. Рабочий день составляет 15 часов.

Видео не осталось без внимания. Под ними появилось много комментариев людей, которые, по их словам, работали на предприятии «Смолевичи Бройлер».

Мужчина, отработавший на предприятии месяц, уточняет: «В 5 утра выезд на работу. В лучшем случае в 23:00 в общежитии…. Работа 7 через 7. Можно 3 через 3». Он же делится последствиями такой работы: «Постиранные руки, выбитые пальцы, недосыпы, очень тяжелые условия труда. Но оплата труда, как и обещают».

Его слова подтверждает другой работник: «С 7 утра работают до 8 вечера. Бывает чуть позже. Заработок 2300. Работа очень тяжелая. Убой по 180 тысяч (кур — «НН»)».

«Это ад. Работаешь на износ. Куры тяжелые, крыльями просто отбивают руки. Там весь ангар в бройлерах. Вонь, пыль и т.д. ловишь по 5-6 штук сразу и в ящик. Без перекуров. И так весь день», — добавляет красок другой.

Один из бывших сотрудников замечает, что на предприятии к работникам относятся как к рабам. Второй объясняет: «Пришел в цех мастер. Дверь на ключ. Там сколько на трудоустройство, столько на увольнение. А то и больше».

Слова о мотивах закрытия работников объясняет другой: «Нормы дикие. Если не успеваешь, закрываешь цеха и работаешь сверх нормы. И всем по барабану, что ты свои 12-15 часов отработал».

Еще один добавляет: «Работал там. В 4 часа подъем и до 9 вечера. Случалось и до 2-й ночи, пока не будет сделана норма. Летом в этих сараях +50. Весь мокрый. Пить нельзя, потому что еще хуже будет».

Женщина, дочь которой работала на предприятии, добавляет: «Обещают золотые горы, но на деле бесконечные штрафы и прицепки. Люди там меняются почти ежемесячно. Едут из самых бедных регионов Беларуси. Но не все выдерживают эту адскую работу…. Моя дочь рассказывала и об отношениях начальников, штрафах и тяжелых условиях».

«Не выполняются условия работы и оплаты часов. Первый месяц без премии, голый тариф, переработку не оплачивают. Переработку часов тоже», — пишет еще человек, знакомый с положением вещей на предприятии.

«Работал там. Самые кошмарные условия и ужасные руководители. Там огромная текучка», — добавляет другой.