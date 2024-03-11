Силовики задержали пловца Дмитрия Щемера 2 11.03.2024, 15:42

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Дмитрий Щемер

За чехол «молитесь за Беларусь» на телефоне.

Минчанина задержали за чехол мобильного телефона, на котором была изображена девушка с бело-красно-белой повязкой на глазах и надписью «Pray for Belarus» (молись за Беларусь). Его «покаянное» видео опубликовал 11 марта приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

В «покаянном» видео задержанного заставили признаться в участии в протестах.

— В 2020 году я приобрел в интернет-магазине чехол с протестной символикой. Носил данный чехол до сих пор носил на своем телефоне. Демонстрировал чехол в общественных местах. За все эти действия задержан сотрудниками милиции, — вынудили сказать под запись мужчину.

Пропагандисты пригрозили задержанному несколькими годами лишения свободы.

Как пишет «Наша Ніва», задержанного зовут Дмитрий Щемер. Ему 29 лет. Он долгое время занимался плаванием и имеет разряд кандидата в мастера спорта.