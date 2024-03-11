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В Беларуси изменили требования к размещению вакансий

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  • 11.03.2024, 15:57
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В Беларуси изменили требования к размещению вакансий

Одна из целей — «обеспечить государство достоверной и актуальной информацией».

Законопроект о занятости, который недавно приняли в первом чтении, вводит требование для работодателей подавать информацию о вакансиях в Общереспубликанский банк вакансий в первую очередь. Об этом  сообщает «Экономическая газета».

Вакансия должна быть представлена исключительно в электронном виде. То есть наниматели смогут взаимодействовать со службой занятости удаленно. Исключение сделано только для предприятий с численностью работников до пяти человек.

Работодатели должны передавать информацию о вакансиях в Общереспубликанский банк вакансий в первую очередь. Запрещается размещение информации о вакансиях на коммерческих онлайн-ресурсах без предварительной заявки в Общереспубликанский банк вакансий. За нарушение грозит штраф от 5 до 15 базовых величин (от 200 до 600 рублей).

Минтруда считает, что закон расширяет права работодателей и их возможности для подбора кадров. Цель нововведений — обеспечить все стороны, включая государство, достоверной и актуальной информацией о вакансиях.

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