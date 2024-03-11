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Секреты, о которых вы не знали: как приготовить идеальные драники

  • 11.03.2024, 16:56
Секреты, о которых вы не знали: как приготовить идеальные драники

Результат вам точно понравится.

Не за горами один из самых веселых весенних праздников — Масленица. Традиционным блюдом всю неделю являются драники.

Готовятся драники не так уж сложно, но идеальное блюдо получается крайне редко. РБК-Украина поделился секретами приготовления вкусных драников.

Как приготовить идеальные драники

Вкусные драники готовятся только из старого картофеля. В нем много крахмала — именно он придает форму картофельным оладьям. Если готовить блюдо из молодого картофеля, драники расползутся по сковороде и придется добавлять много муки — это испортит их вкус.

Если крахмала в картофеле достаточно, можно не добавлять в блюдо яйцо. Они и так не будут расползаться.

Настоящие драники готовятся без муки. Так они выходят с другим вкусом и ароматом.

Все овощи для приготовления драников нужно тереть на крупной или мелкой терке. Если нарезать их или пропустить через комбайн, то драники получатся не такими вкусными. Хотите пикантности? Добавьте 2-3 зубчика чеснока.

Также важно готовить драники быстро, чтобы картофель не потемнел и не пустил лишний сок. Натерли, замешали — и сразу же приступайте к жарке.

С помощью этих хитростей вы приготовите идеальные драники к Масленице. Попробуйте — и результат вам точно понравится.

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