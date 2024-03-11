СМИ: В России выдают методички для «перевоспитания» депортированных украинских детей 4 11.03.2024, 17:47

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Пытаются привить «российскую идентичность».

Российские власти создали специальные методички для учителей, чтобы «перевоспитывать» детей, которых депортировали из Украины. Им хотят навязать российскую идентичность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Медузу».

По информации издания, россияне создали программу индоктринации украинских детей, в рамках которой есть несколько методичек. Им обещают, что они больше не смогут вернуться на Родину.

Журналисты пишут, что в документах российского минобразования сказано, что российским учителям приказали «переориентировать и привить российскую идентичность» детям из оккупированных территорий Украины.

В частности, детей должны воспитывать на основании российских «духовно-моральных ценностей» и избавить от «деструктивной идеологии».

Также власти РФ создали словарь, в который внесли слова и фразы, «являющиеся проявлением националистической идеологии». Это, в том числе, приветствие «Слава Украине» и негативные оценки России и россиян.

В «Медузе» утверждают, что в методичке «Сопровождение подростков, прибывших из зон ведения боевых действий» сказано, что такие дети «могут проявлять протест, капризность, недоверие к взрослым, агрессивно вести себя, высказывать идеи личного превосходства».

При этом российским учителям советуют «прямо говорить с детьми», которые потеряли своих родственников из-за войны, об их трагедии и дать им «пережить эмоцию».

Власти РФ ожидают, что после выполнения советов в методичках украинские дети ощутят «чувство гордости за свою страну, патриотизм, чувство принадлежности к стране».

При этом, как рассказали «Медузе» источники в минобразования, некоторые сотрудники считают украинских детей потенциальными террористами.

«Мы понимаем, что Россия не приходила в Украину «с миром и добром». И что дети, которых оттуда вывезли во враждебную среду, могут начать противодействовать», - добавляют собеседники издания.

Депортация украинских детей

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом для того, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.