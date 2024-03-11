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СМИ: В России выдают методички для «перевоспитания» депортированных украинских детей

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  • 11.03.2024, 17:47
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СМИ: В России выдают методички для «перевоспитания» депортированных украинских детей
иллюстративное фото

Пытаются привить «российскую идентичность».

Российские власти создали специальные методички для учителей, чтобы «перевоспитывать» детей, которых депортировали из Украины. Им хотят навязать российскую идентичность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Медузу».

По информации издания, россияне создали программу индоктринации украинских детей, в рамках которой есть несколько методичек. Им обещают, что они больше не смогут вернуться на Родину.

Журналисты пишут, что в документах российского минобразования сказано, что российским учителям приказали «переориентировать и привить российскую идентичность» детям из оккупированных территорий Украины.

В частности, детей должны воспитывать на основании российских «духовно-моральных ценностей» и избавить от «деструктивной идеологии».

Также власти РФ создали словарь, в который внесли слова и фразы, «являющиеся проявлением националистической идеологии». Это, в том числе, приветствие «Слава Украине» и негативные оценки России и россиян.

В «Медузе» утверждают, что в методичке «Сопровождение подростков, прибывших из зон ведения боевых действий» сказано, что такие дети «могут проявлять протест, капризность, недоверие к взрослым, агрессивно вести себя, высказывать идеи личного превосходства».

При этом российским учителям советуют «прямо говорить с детьми», которые потеряли своих родственников из-за войны, об их трагедии и дать им «пережить эмоцию».

Власти РФ ожидают, что после выполнения советов в методичках украинские дети ощутят «чувство гордости за свою страну, патриотизм, чувство принадлежности к стране».

При этом, как рассказали «Медузе» источники в минобразования, некоторые сотрудники считают украинских детей потенциальными террористами.

«Мы понимаем, что Россия не приходила в Украину «с миром и добром». И что дети, которых оттуда вывезли во враждебную среду, могут начать противодействовать», - добавляют собеседники издания.

Депортация украинских детей

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом для того, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

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