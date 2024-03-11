Часть Витебска завтра останется без отопления и горячей воды 11.03.2024, 17:58

Из-за ремонта тепловой сети.

12 марта с 4:00 до 22:00 в ряде жилых домов и административных зданиях в Витебске будет отсутствовать отопление и горячая вода. Это связано с ремонтом тепловой сети. Специалисты выполнят переключение участка действующей магистральной сети на временную тепловую сеть, сообщает «Витебскэнерго».

Горячей воды и отопления не будет в некоторых административных зданиях и магазинах центральной части города, а также в следующих жилых домах:

жилые дома по ул. Грибоедова 20, 23, 25, 31, 33;

жилой дом по ул. Грибоедова, 14;

жилой дом по ул. Баумана, 7;

жилые дома по ул. Доватора, 12, 14;

жилой дом по ул. 2-я Доватора, 3;

жилые дома по ул. Комиссара Крылова, 3, 3а, 8;

жилой дом по ул. Куйбышева, 9;

жилые дома по ул. Янки Купалы, 3, 5, 7, 9, 11;

жилые дома по ул. Кутузова, 19, 21;

жилые дома по ул. Кутузова, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 23;

жилые дома по ул. Ленина, 46, 48, 50/6, 28, 30/21;

жилой дом по ул. Политехническая, 3;

жилой дом по ул. Советская, 8;

жилые дома по ул. Суворова, 2, 4, 5, 5а, 7/8, 8, 9а, 10, 13, 15, 18/10, 22, 48/8;

жилые дома по ул. Чехова, 13/1, 15, 17, 17-1;

жилой дом по ул. Труда, 2;

жилой дом по ул. Толстого, 5;

общежития Витебской государственной академии ветеринарной медицины по ул. Баумана, 20 г, 20 д.