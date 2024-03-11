«В Юго-Восточной Азии часто платят хорошие деньги просто за европейскую внешность» 2 11.03.2024, 18:19

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Освобожденная белоруска рассказала, как оказалась в трудовом рабстве в Мьянме и что там делала.

Корреспондент БелТА поговорил с девушкой, которую на днях освободили из трудового плена в Мьянме после операции, которая длилась несколько месяцев. Она поделилась некоторыми подробностями своего заключения, пожелав остаться анонимной.

В Мьянму белоруска попала в ноябре 2023 года, а выбраться обратно в Беларусь смогла только в марте.

На момент начала этой истории девушка уже некоторое время работала в Китае. Все складывалось хорошо, но на местных ресурсах она нашла, как ей казалось, выгодное предложение. Искали менеджера-консультанта, чтобы общаться с клиентами по видео– и аудиосвязи, быть представителями компании.

Подозрений объявление не вызвало, так как в Юго-Восточной Азии часто платят хорошие деньги просто за европейскую внешность — иметь таких сотрудников в компании многие считают престижным.

Девушке обещали хорошую зарплату, полугодовой контракт и работу в Таиланде. Говорили, что компания будет возле города Чиангмай, что на севере страны. «Там много зелени. Думала: классно! Погуляю, увижу страну и буду работать!» — рассказала она.

Белоруска сделала визу и полетела в Таиланд. В аэропорту ее встретили и повезли к месту работы. Уже на этом этапе возникли интересные моменты — по пути к месту назначения пришлось сменить три машины, переплывать реку на ржавой моторной лодке.

В итоге девушка попала в Мьянму, хотя сама того не осознавала. Это была закрытая охраняемая территория, где работали компании, занимающиеся мошенничеством в интернете.

«Ты живешь в этом парке, выехать вообще никуда не можешь. Магазинчик на территории есть, чтобы купить какие-то товары. Несколько дней ждала начала работы. Не было ни SIM-карты, ничего, — рассказывает она. — По итогу это был чистый скам. Это огромный парк, в котором находятся несколько компаний, в каждой несколько подразделений. Занимаются скамом. В компаниях есть разные направления, работают на различные страны».

Схемы мошенничества практиковались разные. Одна из них, в которой и предложили работать девушке, заключалась фактически в выманивании денег у зарубежных клиентов. Сначала с ними в различных социальных сетях и на специализированных ресурсах знакомились так называемые тайперы, они же от имени девушек вели основную переписку.

«Берут либо твои фото, либо любые фотографии девушек в интернете. Им очень важно лайф-фото — когда ты там селфишься. Именно не профессиональные, а когда ты где-то ходишь и так далее. Им важно показать, что ты — живой человек, чтобы доказать клиентам. На сайтах знакомятся, как будто ты — девушка.

Они (тайперы) очень хорошо работают — за пару дней просто могут влюбить мужика на раз-два. А задача девочек-моделей подтвердить, что ты реальный человек. Естественно, просят видео.

Если тайпер использует твою фотографию, то ты выходишь на видеосвязь с этими мужчинами. Тебе приносят текст, какой нужно говорить. В основном это ни о чем. Ты просто продолжаешь тематику их разговора. Моя компания работала в основном на Америку», — рассказала освобожденная белоруска.

Выбраться обратно из этого «парка» оказалось делом непростым. Да, формально девушек, особенно на первых порах, не обижали. Но любое недовольство или отказ работать приводили к угрозам физической расправы. Да и самостоятельно покинуть эту охраняемую территорию не представлялось возможным.

Были случаи, когда некоторым удавалось сбежать под предлогом продления визы в Таиланд, а потому девушек все же старались никуда не выпускать.

Через два месяца заканчивалась виза и у белоруски.

«Думала, что меня вывезут в Таиланд на продление визы. Много было случаев, что сбегали в момент продления. И отказались везти. Буквально дней за пять до моего вопроса с визой одна из девочек сбежала с компанией, прихватив с собой еще около 20 тыс. долларов. Мне сказали просто: мы тебя не можем выпустить, не волнуйся, никакой тюрьмы (в Таиланде за нарушение иммиграционного режима. — Прим. БелТА) не будет, мы этот вопрос решим деньгами», — рассказала она.

По словам девушки, был и еще один вариант уехать из «парка» — выплатить 9 тыс. долларов расходов, которые, якобы, понесла компания.

«Я понимала, что каждый агент получает какую-то комиссию, когда находит человека. Но я не понимала, что такая огромная сумма — 9 тыс. долларов, и что если я захочу оттуда уехать, мне нужно эту сумму им выплатить», — призналась белоруска.