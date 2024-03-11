Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 11.03.2024, 18:32

Владимир Зеленский

Представлены доклады о текущей ситуации не поле боя.

В понедельник, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего. Были представлены доклады о текущей ситуации не поле боя, фактическом обеспечении Сил обороны и строительстве фортификаций.

Подробности сообщает obozrevatel.com, со сылкой на заявление Зеленского в Telegram. Президент Украины отметил, что заслушал подробные сводки от командования касательно оперативной ситуации.

Были доклады главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Южном направлениях. Также военные рассказали об операциях морской пехоты.

Доклады предоставили также министр обороны Рустем Умеров и глава Минстратегпрома Александр Камышин по обеспечению фронта всем необходимым.

«Фактические и будущие поступления снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство», – объяснил президент.

Другой важной темой он назвал фортификации. Свой отчет представил премьер-министр Денис Шмигаль – касательно темпов возведения новых оборонных рубежей.

«Защита в три полосы протяженностью 2000 километров – масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение», – отметил Зеленский.