В Барановичах выставили на продажу бусы за 899 рублей 11.03.2024, 18:40

За что такая сумма?

На продажу в Барановичах выставили бакелитовые бусы вишневого цвета, пишет городской портал . По информации владельца, украшение сделано во времена СССР.

«Нет трещин и сколов. Бусины в хорошем состоянии», – пишет автор объявления.

За украшение владелец просит 899 рублей.

Материал бакелит, из которого сделаны бусы, появился в начале XX века. По сути, это первый вид пластмассы, который изначально использовали в промышленности.

В 1930-е годы из бакелита стали делать украшения. И к середине века аксессуары из бакелита достигли пика своей популярности. Украшения из бакелита ценились за легкость. К примеру, серьги из этого материала не оттягивали уши и комфортно носились. А также за более доступную по сравнению с тем же янтарем цену.

Сегодня бакелитовые бусы можно встретить разве что в частных коллекциях. Больше всего у коллекционеров ценятся бусины в форме правильного бочонка бордового цвета.