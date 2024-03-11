Эксперт: Создание коалиции наземных войск НАТО в Украине возможно 1 11.03.2024, 19:06

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Международное законодательство не запрещает помогать стране, которая подверглась нападению.

В ближайшем будущем вполне возможно создание коалиции наземных войск НАТО в Украине. Международное законодательство не запрещает помогать стране, которая подверглась нападению, для защиты, чтобы были представлены граждане или вооруженные силы других стран. Об этом сегодня, 11 марта, в эфире телеканала FREEДОМ заявил кандидат политических наук, глава Общественной лиги «Украина – НАТО» Сергей Джердж.

«Дело в том, что есть 55 стран, которые входят в «Рамштайн», и это возможности предоставлять Украине оружие, боеприпасы, амуницию. Но почему не помочь личным составом? Если Украина борется, защищает всю Европу, то почему это дело только самих украинцев — защищать всю Европу? Конечно, Украина оттягивает на себя всю российскую агрессию, которая, может быть, была бы направлена на балтийские страны, на Польшу. Байден сказал, что Путин на Украине не остановится, но Украина может остановить Путина, а чтобы Украина остановила Путина, нужны все варианты помощи», — сказал он.

Эксперт отметил, что, возможно, это не будет решением всего НАТО, как контингент НАТО, но это может быть решение отдельных стран-членов Альянса, направить свои какие-то определенные подразделения.

«Может быть, это будет связано с разминированием, что будет тоже большой помощью украинской армии. Также может быть принято решение разрешить участвовать добровольцам, тем гражданам европейских стран, которые хотят воевать в Украине, помочь Украине. Разрешить им участвовать или в интернациональных бригадах, или в подразделениях Вооруженных сил Украины», — высказался Джердж.

Политолог уточнил, что любая идея проходит трансформацию от «это невозможно» до «что-то в этом есть», и наконец «как без этого жить».

- Я думаю, что эту трансформацию прошел и президент Франции Макрон. Он много усилий прикладывал, чтобы наладить диалог с Путиным. Ездил в Москву, много было телефонных разговоров, больше, чем у любого другого европейского лидера. Но наконец-то к нему пришло озарение, что это всё не работает, что нужны только сильные ответы и сильные лидеры должны это делать. Макрон входит, возможно, в полосу лидерства в Европе, учитывая, что Германия не проявляет такой активности. Хотя по многим параметрам Германия очень много помогает Украине, больше, чем любая другая европейская страна. Но, я думаю, тут уже Франция хочет стать наравне с Британией, которая очень находчива в помощи Украине, — резюмировал Сергей Джердж.