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«Десятки тысяч рублей пустили на ветер»

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  • 11.03.2024, 19:09
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«Десятки тысяч рублей пустили на ветер»
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Жители регионов озадачены.

В Житковичах власти вместо решения проблем благоустройства намерены потратить 50 000 рублей (около $12 300) на изменение стелы при въезде в населенный пункт. Причиной растраты не малых средств стала надпись на родном для житковчан языке, а именно белорусском. Об этом в письме в редакцию сайта Charter97.org написал читатель Максим.

Местных чиновников не устроила «мова», поэтому решили поменять на «язык». Новая надпись за 50 тысяч рублей должна быть на русском языке.

Учитывая тот факт, что в Житковичах и без того хватает проблем, трата такой суммы попросту издевательство над жителями, которые платят налоги.

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