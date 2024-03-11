ВСУ остановили продвижение российских войск из-под Марьинки
- 11.03.2024, 19:24
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Оккупанты пытаются наступать дальше на запад Украины.
Вооруженные силы Украины остановили продвижение российских войск из-под Марьинки. Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке со ссылкой на видеозаписи с места боёв.
После взятия и полного разрушения города Марьинка Донецкой области ВС РФ пытаются наступать дальше на запад. Первое село на их пути — Георгиевка.
«Украинская армия остановила атаку российской бронетехники к северу от Георгиевки в Донецкой области», — пишет Рёпке.