ВСУ остановили продвижение российских войск из-под Марьинки 11.03.2024, 19:24

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Оккупанты пытаются наступать дальше на запад Украины.

Вооруженные силы Украины остановили продвижение российских войск из-под Марьинки. Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке со ссылкой на видеозаписи с места боёв.

После взятия и полного разрушения города Марьинка Донецкой области ВС РФ пытаются наступать дальше на запад. Первое село на их пути — Георгиевка.

«Украинская армия остановила атаку российской бронетехники к северу от Георгиевки в Донецкой области», — пишет Рёпке.