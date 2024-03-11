Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ 5 11.03.2024, 19:34

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Лолита Милявская

Певица лишилась доходов после скандала в клубе «Мутабор».

Певица-путинистка Лолита Милявская оказалась среди российских знаменитостей, которых «отменили» из-за участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой в декабре 2023 года.

И вот на днях Милявская обратилась к официанту с просьбой. Певица предложила спеть в обмен на еду, однако забыла слова.

Лолита опубликовала видео в своих соцсетях и показала, как все произошло. Официант признался певице, что проснулся под её песню. Лолита сразу же предложила ему спеть за еду, а тот согласился.

Певица спела свою песню «Не надо, я сама» и забыла слова, поэтому официанту пришлось ей подпевать. Затем Милявская выбрала в меню блюдо, которое она заработала.

«Теперь пою за еду. Прочитала заметку в прошлом уважаемом издании. Решила попробывать и прокатило», — написала Милявская под видео.