Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ

Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ5
- 11.03.2024, 19:34
- 4,778
Певица лишилась доходов после скандала в клубе «Мутабор».
Певица-путинистка Лолита Милявская оказалась среди российских знаменитостей, которых «отменили» из-за участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой в декабре 2023 года.
И вот на днях Милявская обратилась к официанту с просьбой. Певица предложила спеть в обмен на еду, однако забыла слова.
Лолита опубликовала видео в своих соцсетях и показала, как все произошло. Официант признался певице, что проснулся под её песню. Лолита сразу же предложила ему спеть за еду, а тот согласился.
Певица спела свою песню «Не надо, я сама» и забыла слова, поэтому официанту пришлось ей подпевать. Затем Милявская выбрала в меню блюдо, которое она заработала.
«Теперь пою за еду. Прочитала заметку в прошлом уважаемом издании. Решила попробывать и прокатило», — написала Милявская под видео.