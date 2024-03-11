Известный американский политтехнолог: Считаю, что Дональд Трамп проиграет выборы 4 11.03.2024, 19:57

2,666

Дейн Уотерс

Эксперт назвал три сценария завершения войны в Украине.

Американцы не хотят видеть президентом ни Джо Байдена, ни . Однако им придется сделать свой выбор. Республиканская партия сейчас поражена «раком Трампа» и это влияет на помощь Украине. Однако никто из Демпартии не в состоянии бросить ему вызов. Наиболее вероятным сценарием войны в Украине сейчас является заморозка конфликта и введение миротворцев НАТО для контроля над режимом прекращением огня. Однако полная победа Украины над Россией является ключевой целью.

Ведь другие мировые диктатуры наблюдают за тем как разворачиваются события и победа России приблизит Третью мировую войну. Такие мнения в интервью «Апострофу» высказал Дейн Уотерс – известный американский политтехнолог-республиканец, писатель, работавший в администрации Джорджа Буша-старшего, но отказавшийся поддерживать Дональда Трампа на выборах 2020 года.

- На прошлой неделе был cупервторник, где Трамп победил на праймериз в Республиканской партии. По вашему мнению, что это значит?

- Супервторник очень четко показал, что мы увидим борьбу между президентом Байденом и бывшим президентом Трампом. Для Трампа это была почти стопроцентная победа, кроме штата Вермонт. Это показало, что американцы и Республиканская партия готовы принять окончательное решение, кто будет их кандидатом на всеобщих выборах и что они к ним готовы.

Большинство избирателей дали понять, что они хотели бы иметь другой выбор, чем Байден и Трамп. Но у нас такая система праймериз и выборов, что выбор существует только между этими двумя. Наконец, на выборах есть возможность выбирать кого-то из кандидатов или поставить отметку "не поддерживаю ни одного". Однако большинству приходится сделать выбор в пользу одного из кандидатов.

– По вашему мнению, как пройдут эти выборы?

– Оба кандидата диссонируют с политической базой своей партии, которую они представляют по многим вопросам. Но опять же это единственный жизнеспособный способ выбрать кого-то.

Я думаю, поэтому мы увидим очень низкую явку на всеобщих выборах. Потому что людям не хватит энтузиазма выйти и проголосовать.

– В Украине предполагают, что Демократическая партия может заменить Байдена, например, на Мишель Обаму. По-вашему, это возможно?

- Практически невозможно, чтобы кто-то другой, кроме Байдена, стал кандидатом от демократов. Так что разговоры о том, что его может заменить Мишель Обама или кто-либо другой, не имеют оснований, потому что этого просто не может произойти из-за нашей системы праймериз.

Это будет Джо Байден. Если, конечно, он сам не откажется быть кандидатом. Но это очень и очень маловероятно.

- Один из украинских политологов сказал – любой из демократов, кроме Байдена, победит Дональда Трампа.

- Я бы не сказал, что кто-либо из демократов может победить Дональда Трампа. Чтобы вести президентскую кампанию, нужны миллиарды долларов. Не каждый кандидат и не каждый человек имеет доступ к таким деньгам.

А вторая проблема – кто из демократов имеет общенациональную поддержку? Нужно вести кампанию в 50 штатах. Нет никого среди демократов, кто имел хотя бы механизм, позволяющий вести кампанию в 50 штатах.

Поэтому сейчас невозможно, чтобы кто-то пришел и бросил вызов Дональду Трампу.

– Тогда такой вопрос. Как вы думаете, кто выиграет – Байден или Трамп?

– Я думаю, что это будут выборы с очень малым отрывом у победителя. Если отвечать прямо, то я считаю, что Дональд Трамп проиграет выборы. Но есть очень большой шанс, что он победит.

– Майкл Халцель сказал, что Республиканская партия превратилась в секту Дональда Трампа. Как это произошло?

- Наш политический процесс работает таким образом, что Дональд Трамп, будучи президентом, имел возможность назначить руководство Национального комитета Республиканской партии, которое поддерживало его и его идеологию. Это руководство посадило на государственном и местном уровнях политических членов партии, поддерживающих идеологию Трампа. И потому этот рак, как я говорю, рак Трампа, пронзил всю партию.

Этот рак нужно вылечить. Но у меня нет оптимизма насчет того, что даже если Дональд Трамп проиграет выборы, республиканцы вернутся к своим ценностям в ближайшее время.

По-моему, Республиканская партия потеряла ключевые принципы предоставления международной помощи, которыми она была известна. Я имею в виду Рональда Рейгана, который был одним из величайших республиканцев всех времен. Он был очень устойчив и предан идеям того, что оказываемая им помощь способствует распространению свободы и демократии по всему миру.

Дональд Трамп и республиканский истеблишмент забросили эти принципы и разрушили внешнюю политику США. И если Дональда Трампа изберут президентом, это принесет большой вред Украине и борьбе с авторитаризмом во всем мире.

Я бы хотел, что республиканцы снова нашли ту базу, в которую они верили. Но Республиканская партия, ее Национальный комитет и Дональд Трамп смогли убедить американскую публику в том, что поддержка Украины не так уж важна, и это колоссальная ошибка.

Следовательно, необходимо полностью изменить республиканский истеблишмент и Республиканскую партию, чтобы она вернулась к своим основным ценностям поддержки тех людей и тех стран, которые нуждаются в этом - таких как Украина и Тайвань.

- По вашему мнению, можно ли закончить войну в Украине в рамках международного права?

– Да, я считаю, что это возможно. Но есть разные сценарии.

Первый сценарий – это, конечно, безоговорочная победа Украины. Которая состоит в том, чтобы полностью выбить Россию и восстановить территориальную целостность. Это ключевая цель.

Достижима ли она? Да. Будет ли это сложно? Да. Потому что единственный способ добиться такой цели, это безоговорочное предоставление Украине от международного сообщества всего, что ей нужно. Потому что Украина не может сделать это сама.

Если этого не произойдет, то возможна, как я говорю, "редуцированная победа". Когда Украина сохранится как государство, но будет принято какое-нибудь решение и заключено какое-то соглашение с Россией. Оно будет заключаться в том, что Россия сохранит за собой захваченные территории. Ибо она не оставит их, если вы не выбьете ее оттуда силой.

Ну, и всегда есть возможность третьего сценария – это когда международное сообщество "забьет" на Украину. Тогда Россия сможет захватить Украину. Это будет абсолютное поражение.

- Какой сценарий, по вашему мнению, наиболее возможен на данном этапе?

- Я хочу подчеркнуть, что я не защищаю этот сценарий, и я хочу, чтобы Украина победила. Ибо на эту войну смотрят другие авторитарные режимы, такие как Китай и Иран, и они увидят возможности, если Россия добьется здесь чего-нибудь.

Но если США не будут предоставлять финансирование, а также мощную дополнительную поддержку и ЕС не будет помогать, то наиболее вероятно, что Украине придется уступить территорию - Крым и значительную часть востока. Но я надеюсь, что этот сценарий не дойдет до своего воплощения.

И опять же все зависит от международного сообщества и того, как оно будет помогать.

- По-моему, проблема в том, что Германия, ключевой игрок в ЕС, слишком склонна к сотрудничеству с мировыми диктатурами. Ранее это была Pоссия, а сейчас они активно налаживают связи с Китаем.

- Думаю, такие страны как Германия и Франция полагают, что им нужно поддерживать связи с Китаем и Россией на определенном уровне. И они считают, что это в их лучших интересах поддерживать такие связи. А это ослабляет мощность той поддержки, которую они оказывают; поддержки, которая должна обеспечить поражение России.

А вообще я думаю, что мы двигаемся в направлении еще одной мировой войны. Мир разделен на добро и зло, свободу и авторитаризм, которые ведут борьбу. Нет сомнений в этом.

И такие страны, как Германия и Франция продолжают, как я говорю, танцевать с дьяволом. А потом авторитаризм восторжествует и все закончится еще одной мировой войной. И завершится все за счет Украины и остального мира.

- Согласен с вами. Говорят, что страны сейчас разделены на "ось" сторонников Китая и "ось" сторонников США. И между ними идет борьба.

– Это серьезный звоночек. Я имею в виду, что Китай сейчас чувствует себя большим хозяином положения. Думаю, там в полной мере пользуются политическими волнениями в США. И Пекин способен построить более мощный альянс.

Жаль, если так. Если Америка собирается отречься от своей ответственности на мировой арене, тогда плохие актеры - Китай, Pоссия и Иран – неизбежно воспользуются этим.

– Сейчас Франция громко заявляет о возможности введения войск НАТО в Украину. Но на самом деле бывший посол США в Германии Джеймс Бинденагель говорил мне еще прошлым летом, что возможна отправка сил Альянса в Украину. Правда, только в качестве миротворческой миссии для контроля над прекращением огня. Каково ваше мнение?

- Я думаю, что заключение любого мира между Россией и Украиной будет проблематично из-за большого количества причин.

Возможно, потребуется временное присутствие миротворцев НАТО на территории Украины, чтобы проконтролировать соблюдение режима прекращения огня. Поэтому я думаю, что очень велика вероятность, что это произойдет. Но, я думаю, силы НАТО смогут быть в Украине только в качестве миротворцев, и ни в какой другой роли. Я думаю, что Альянс сейчас обсуждает такую возможность.

- По-моему, Эммануэлем Макроном, который сейчас говорит об этом громче всего, движет желание утвердиться.

– Я думаю, Макрон пытается занять позицию лидера Европы. Он пытается поставить себя на роль миротворца и переговорщика, впрочем, провалившегося уже много раз. Ему никоим образом не удалось предотвратить начало войны в Украине. Но он продолжает пытаться.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал все, что мог сделать, чтобы управлять страной во время войны. И, знаете ли, заменить генерала Валерия Залужного было трудным решением, но любая война, зашедшая почти в тупик, как говорил генерал, требует перемен.

Руководству Украины нужно и дальше делать то, что оно делает. Надо двигаться вперед. Сейчас в Европе заканчиваются запасы собственного вооружения, и там фокусируются на обновлении этих запасов, повышения уровня собственной безопасности. Поэтому предоставление помощи Украине происходит во многих случаях довольно медленно.

Украина сейчас начала производить собственные средства поражения. И я надеюсь, что ЕС не оставит ее в одиночестве, найдут финансирование для покупки тех же снарядов калибра 155 мм.

Но в Европе хотят, чтобы этот конфликт закончился. Они хотят сдержать Россию. Они хотят снова мира. Поэтому им легко соглашаться на уступки России, потому что это опять же не их земля.

Но, знаете, на данный момент я считаю, что у России есть преимущество, и важно, чтобы украинцы и международное сообщество изменили это и заставили Россию снова занять оборонительную позицию.