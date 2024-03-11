Из России запретили свободно выезжать бывшим высокопоставленным чиновникам 11.03.2024, 20:30

Путин боится разглашения гостайны.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ограничениях на выезд из России для бывших высокопоставленных чиновников, имевших доступ к государственной тайне.

Согласно документу, который в понедельник был опубликован на портале правовых актов, решение о выезде таких госслужащих будет принимать Межведомственная комиссия по защите гостайны, пишет The Moscow Times.

Она будет получать заключения из органов госвласти или «режимно-секретных организаций», где работал чиновник, о его осведомленности в «сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях». Решение о запрете выезда может быть принято на определенный срок, при этом экс-чиновникам могут разрешить краткосрочные поездки, следует из материалов указа.

Путин, согласно документу, оставляет за собой право вмешиваться в работу комиссии и менять ее вердикты. «Президентом Российской Федерации может быть установлен иной порядок принятия Межведомственной комиссией решений», — говорится в указе.

Действующие российские чиновники, а также губернаторы и топ-менеджеры госкомпаний с начала войны находятся под ограничениями на поездки за границу. Им приходится получать разрешение, чтобы выехать из страны, в том числе в отпуск или по личным целям, а у некоторых сотрудники ФСБ просто отбирают загранпаспорта, рассказывали ранее источники The Moscow Times.

По их словам, список чиновников, губернаторов и других госслужащих, которые должны получать отдельное разрешение на выезд из страны, ведет ФСБ, а высокопоставленные чиновники должны получать так называемое «двойное одобрение» для любой зарубежной поездки — от своего непосредственного начальника и от его начальника.

Для некоторых госслужащих и высокопоставленных сотрудников госкомпаний действительно были ужесточены правила выезда за рубеж, подтверждал в апреле прошлого года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «В каких-то случаях разработаны общие правила, а в других — принимаются решения по конкретному служащему. <…> С начала специальной военной операции этому вопросу уделяется больше внимания», — пояснял он.