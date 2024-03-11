Политолог: Войска стран НАТО в Украине могли бы стать возле границы с Беларусью 1 11.03.2024, 20:43

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Для Альянса пришло время активных действий.

Для стран Европы и других членов военного блока НАТО, пришло время активных действий. Так в комментарии «Белсату» политолог, специалист по национальной безопасности Александр Казак прокомментировал данные о возможном вводе западных войск в Украину.

«Пришло время активных действий, пришло время основательных, больших изменений и подходов», – сказал политолог.

По его словам, к этому западные страны толкает неопределенность с результатами президентских выборов в США, где к власти может прийти Дональд Трамп. Что касается Франции, президент которой Эммануэль Макрон наиболее решительно продвигает вопрос возможного ввода европейских войск в Украину, то она давно стремилась к доминированию в Европе – «это нормально», добавил Александр Казак.

Он отметил, что ранее были определенные размышления относительно того, что западные войска в Украине могли бы встать на границе с Беларусью «для того, чтобы разгрузить войска Украины, чтобы войска Украины могли передислоцироваться на другие более важные направления».

«Вполне вероятно, что такое может случиться, но не обязательно, что именно так случится», – заявил политолог.

Также, по его мнению, западный контингент в Украине мог бы организовывать логистическую операцию. Например, обучать украинских военных в Украине, а не за рубежом. И нанесение Россией по нему ударов было бы «чрезвычайно маловероятным», так как «это будет довольно горячим вопросом и очень напряженным».

«Безусловно, логистически много проще не учить где-то за границей, а на месте. И если это позволяет ситуация, а последние месяцы показывают, что ситуация это позволяет», – считает Казак.

Прокомментировал он и заявления о том, что в Украине боекомплекта осталось только на 3-4 месяца:

«Следует понимать, что война – это дело динамичное, и никогда не можно делать (и не возможно это просто сделать) так, что снарядов на всю войну и даже больше осталось. Нет. Это абсолютно нормально, что на подсчете на сегодняшний день снарядов осталось примерно на 3-4 месяца. Но в течение этих 3-4 месяцев еще довезут снарядов, которых опять же хватит на следующие 3-4 месяца».

Президент Франции не исключил, что западные страны все же направят свои войска в Украину. При этом Эммануэль Макрон признал: консенсуса на этот счет пока нет. Тем не менее, по словам президента, в отношении России больше не существует «никаких ограничений» и «никаких красных линий».

Правительство Франции рассчитывает, что французские производители оружия начнут производить необходимую военную технику непосредственно на украинской территории, чтобы помочь Украине в войне против России.