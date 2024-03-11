Международный уголовный суд возглавила судья, выдавшая ордер на арест Путина 3 11.03.2024, 21:02

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Томоко Акане

Она намерена укрепить диалог с государствами, еще не ратифицировавшими Римский устав.

Судьи Международного уголовного суда (МКС) на пленарном заседании 11 марта избрали Председателем судью Томоко Акане, которая в прошлом была одной из тех, кто выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Как говорится в сообщении на сайте, судья Росарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-президентом, а судья Рейне Алапини-Гансу вторым вице-президентом. Члены Президиума избираются сроком на три года с немедленным вступлением в силу.

«Для меня большая честь быть избранным моими коллегами-судьями на должность Главы Международного уголовного суда. Я сосредоточусь на развитии диалога между органами Суда, защитой и представителями потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, еще не ратифицировавшими Римский устав. Я также буду уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию персонала Суда», — заявила новоизбранный президент МКС Акане.

Напомним, что Международный уголовный суд 17 марта 2023 выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.