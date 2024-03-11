«Дальнобойщики стали ломиться в автобусы» 11.03.2024, 21:08

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Белорусы рассказали, как сейчас пересекают границу с ЕС.

Читатели издания dev.by, которые ездили в Беларусь и из Беларуси за последнюю неделю, рассказали, как они пересекали границу.

Беларусь — Литва — Беларусь: «Дальнобойщики стали ломиться в автобусы»

«Еженедельно езжу на работу в Литву через «Каменный Лог — Мядининкай». Никакой разницы на данный момент в графике движения рейсовых автобусов нет, ездят точно так же, как и ездили. И в Литву, и в Беларусь типичное опоздание 30-60 минут от расписания, что в целом обычная ситуация.

Единственная проблема, прямо связанная с закрытием переходов и запретом велосипедистов — дальнобойщики. Раньше они ездили на велосипедах через границу, это было быстро и главное бесплатно. Теперь многие едут автобусами.

Например, в этот понедельник 4 марта автобус на Вильнюс был забит на 100% как на Новый год. Такого никогда не было. Хотя в пятницу 8 марта рейс на Минск, например, был довольно свободный, треть мест пустовало.

Обычно большие задержки возникают, если в автобусе есть украинские пассажиры. Они часто ездят туда-сюда между Литвой и Беларусью, а их всегда водят на допросы и весь автобус потом сидит и ждет, когда их отпустят. А ждать приходится иногда очень долго.

Например, 8 марта ждали около 40 минут с учетом того, что украинцы ушли на проверку первыми. Заметил, что без украинских пассажиров все проходит быстро.

Кроме того при поездках в Литву могут возникнуть задержки из-за микроавтобусов с молдавскими номерами. Их Литва почему-то пропускает по автобусному каналу (в Беларуси они едут по красному каналу, не мешая рейсовым автобусам). Они постоянно ездят набитые людьми и вещами, и их потом очень долго проверяют.

Также есть денежная проблема — [по наблюдениям собеседника] каждый месяц перевозчики поднимают цены на билеты на 10%. Если в декабре я платил за билет в одну сторону 95 рублей, то сейчас 125 рублей. А у некоторых перевозчиков цена выросла до 140 рублей.

С учетом того, что ни курс валют, ни цены на топливо сильно не менялись, это просто откровенный грабеж».

Литва — Беларусь: «Обе границы прошли без проблем»

«Ехал с родителями из Вильнюса в Минск на автобусе в среду 6 марта, выезд был в 10:30. Обе границы прошли без проблем. На литовской простояли 30 минут, на белорусской — 1 час 15 минут. Перед нами на белорусской границе был один автобус, но и тот очень быстро уехал. Проверка документов тоже прошла быстро. У меня был литовский ВНЖ, у родителей французские визы. Вопросов по поводу документов не было. В Минск приехали по расписанию».

«Родители ехали 6 марта из Литвы в Беларусь на автобусе «Минкстранса» (у них шенгенские визы). Прохождение границы заняло больше 4 часов. На литовской границе простояли 1,5 часа, на белорусской — еще 3 часа. Из Вильнюса выехали вовремя, приехали на 2,5 часа позже, чем по расписанию».

Варшава — Беларусь: «Граница заняла 4 часа»

«Ехала из Варшавы в Беларусь во вторник 5 марта утренним автобусом. Водители сказали, что по пути в Варшаву прохождение границы заняло 8,5 часов. В направлении Беларуси граница заняла 4 часа. Очередей для автобусов не было. Легковых стояло много с польской стороны».

Напомним, что Литва с 1 марта закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью («Лаворишкес — Котловка» и «Райгардас — Привалка». На двух оставшихся открытыми КПП («Мядининкай — Каменный Лог и «Шальчининкай — Бенякони) власти запретили движение пешеходов и велосипедистов.