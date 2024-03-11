«Увольняют даже капитанов» 11.03.2024, 21:15

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Что сейчас на самом деле происходит в «Белавиа».

C 2021 года в «Белавиа» идут массовые увольнения людей по политическим причинам. Сокращают пилотов, бортпроводников, технический персонал. Некоторые из них побывали за решеткой. О том, что происходило в авиакомпании последние годы и как репрессии влияют на безопасность полетов, «Зеркало» поговорили с источником, знакомым с ситуацией.

Собеседником в этом тексте выступил человек, хорошо знакомый с ситуацией в «Белавиа». В целях безопасности не называется его имени.

«Уволили одних из лучших»

По словам источника, начиная с 2021 года в «Белавиа» регулярно увольняют людей из-за их политической позиции. Сокращения коснулись пилотов, технических специалистов, бортпроводников. Некоторых из них задерживали и сажали на «сутки».

В 2023 году репрессии продолжались. Одной бортпроводнице дали три года «химии». Несколько человек уволили — среди них были пилоты, вторые пилоты и даже капитаны.

— Хочу подчеркнуть, что уволили одних из лучших командиров, — говорит источник. — В «Белавиа» всегда была нехватка таких людей — это профессионалы, которые много лет работали в отрасли. Но им все равно указали на дверь. Со всех служб авиакомпании ушло много хороших профессионалов. Были и те, кто ходил на «прием» к куратору из КГБ. О чем говорили, точно не знаю, но их в итоге не уволили.

«Некоторые коллеги вместе ходили на протесты»

Под сокращения в основном попали сотрудники авиакомпании, которые активно участвовали в протестах летом и осенью 2020 года. Источник говорит, что тогда многие его коллеги выступили против фальсификации выборов и насилия со стороны силовиков. Поддержал работников даже профсоюз «Белавиа».

— Когда протесты только начались, у всех еще была большая надежда, — говорит собеседник. — Многие ходили на работу с белыми или бело-красными браслетами. Никто из руководителей не возражал. Тогда директором авиакомпании еще был покойный Анатолий Гусаров (в начале 2021 года руководителем «Белавиа» назначили Игоря Чергинца. — Прим. ред.). На работе на стенде даже висело заявление профсоюза с требованием остановить насилие. Руководители говорили, что сотрудники могут выходить на улицы и высказывать свою позицию, но только не в форме «Белавиа». Некоторые коллеги — бортпроводники, техники, пилоты — собирались в группы и вместе ходили на протесты.

Работники авиакомпании всерьез обсуждали идею забастовки. По словам источника, поучаствовать в ней хотели даже некоторые пилоты. Но объединиться у коллектива так и не получилось.

— В «Белавиа» работали умные достойные люди, которые адекватно воспринимали все, что происходило в стране после выборов, — продолжает собеседник. — Все видели, как украли голоса, как избивали людей на улицах городов. «Белавиа» — это такое зеркало нашей страны. Мне часто приходилось читать мнения вроде: вот, государственная авиакомпания, в ней все плохо. Поверьте, восемьдесят процентов сотрудников — это адекватные люди. Они хотели перемен.

Источник вспоминает и другое знаковое событие осени 2021 года — мигрантский кризис на границе Беларуси и Польши. По его словам, тогда самолеты «Белавиа» были заполнены людьми из Сирии и других стран Ближнего Востока.

— В основном летали они из Стамбула, — рассказывает собеседник. — На рейсе могло быть до 80 процентов пассажиров из этих стран. В основном мужчины арабской внешности. Однажды мне удалось даже поговорить с одним из них. Он сказал, что хочет через Беларусь попасть в Германию. Чтобы добраться до нашей страны, он заплатил около четырех тысяч евро. И еще четыре тысячи, чтобы доехать до Германии. Коллеги видели, как в Стамбуле представительница «Белавиа» подводила к самолету небольшие группы людей. Было впечатление, что это были организованные группы. Они попадали в Беларусь не только рейсами «Белавиа», но и самолетами сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. Почти каждый день летали.

В течение 2023 года с самолетами белорусской авиакомпании регулярно случались технические неполадки: неисправности с колесами, шасси, системой кондиционирования. При этом, по словам нашего собеседника, отношение к безопасности полетов в «Белавиа» по-прежнему на высоком уровне, но массовые сокращения могли сыграть свою негативную роль.

— Могу сказать, что все пилоты «Белавиа» — очень образованные и компетентные люди, — говорит он. — Никто из них не отправится в рейс, если не будет уверен, что самолет полностью готов к полету. Самолеты проходят полную техническую проверку. Но многие хорошие специалисты, как я уже говорил, были уволены. И как это отразится на качественном обслуживании техники, можно только догадываться.