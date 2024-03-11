Аиста-«разведчика» заметили в Минске в начале марта 11.03.2024, 21:34

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Есть два объяснения раннему появлению птиц.

Первого в этом сезоне аиста заметили жители Минска в начале марта. Об этом сообщают «Минск-Новости».

Как полагают специалисты, это, скорее всего, аист-«разведчик».

«Есть два объяснения раннему появлению птиц. Первое — последние годы отдельные особи белых аистов не улетают вовсе. Притом что этот вид относится к классическим перелетным. В том же центре «Станьково» несколько аистов живут, скажем так, на свободном выгуле круглый год: захотели улетели, вернулись — кормовая база у них есть. Второе объяснение — это так называемый разведчик: первые особи, которые прилетают перед массовой миграцией вида», — рассказал директор Центра экологического воспитания и развития Руслан Шайкин.

По его словам, такая разведка характерна не только для аистов, но и для других птиц, которые возвращаются из теплых стран после зимовки. Так, например, делают серые гуси, которых заметили в Беларуси еще в начале февраля.

При этом Шайкин пояснил, что птицы возвращаются не из-за того, что начало теплеть. «Самый главный фактор — это наличие корма, а не холод», — сказал он.

Дело в том, что в этот период увеличивается световой день, у птиц появляется больше времени, чтобы искать корм, поэтому в последние годы уже в середине февраля в Беларуси можно заметить не только гусей, но и чибисов, скворцов и даже жаворонков.