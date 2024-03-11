«Уже полностью затопило и спальню, и зал» 11.03.2024, 21:54

Иллюстративное фото

Жителям Слуцкого района отремонтировали крыши в домах, но после «ремонта» их затопил растаявший снег.

Жители агрогородка Гацук в Слуцком районе жалуются на некачественный ремонт крыш: кровли в домах недавно починили, но они начали протекать. Об этом сообщает mlyn.by.

«В том году, сентябрь-октябрь, сделали крыши в 5-м и 8-м домах по улице Заводской. Крыши потекли, все комнаты в квартирах на третьих этажах затопило», — рассказала одна из местных жительниц.

Все отремонтированные дома были трехэтажными с четырьмя подъездами, крыши плоские.

По словам местных жителей, кровля начала протекать уже в декабре-январе, когда таял снег, то есть спустя примерно пару месяцев после ремонта.

Жиьели пытаются решить проблему, но нигде не могут ничего добиться.

«Я обращалась в ЖКХ к мастеру по нашему Гацуку. Потом — к директору ЖЭСа. Они поручили специалистам составить акты. Потом обратилась в райисполком. Ну и нигде я ничего не могу добиться, а уже полностью затопило и спальню, и зал!» — заявила женщина.