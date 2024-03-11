Геополитическое фиаско для Москвы 11.03.2024, 22:02

Александр Коваленко

РФ сделала все возможное, чтобы НАТО расширился.

Украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко ответил на вопрос, какие могут быть последствия вступления Швеции в НАТО:

- Я бы сказал, исключительно провокационного характера, поскольку теперь России будет проблематично осуществлять рейды на острова Швеции, которые они регулярно осуществляли в качестве подготовки своих спецподразделений диверсионно-разведывательного типа, правительство Швеции на этом уже акцентировало внимание и делало официальные заявления, что Россия нарушает границы страны, проводя такие учения без какого-либо согласования.

Военно-политический обозреватель пояснил, почему теперь РФ больше не представляет никакой опасности для Швеции:

- Теперь Россия даже на этом уровне не сможет действовать, поскольку это будут уже действия против Североатлантического альянса, страны НАТО, в связи с чем может быть поднят вопрос о задействовании той или иной статьи - как минимум четвертой и как максимум пятой.

Также Александр Коваленко озвучил одну из ошибок, допущенных Путиным:

- Россия, которая позиционировала свои действия против Украины как попытку предотвратить расширение Североатлантического альянса, за последние десять лет сделала все возможное, чтобы Североатлантический альянс расширился настолько, насколько никто не мог подумать, что он расширится.

Известный эксперт подчеркнул:

- Те же самые Финляндия и Швеция занимали очень нейтральную позицию. Да, они сотрудничали с Альянсом в вопросах, например, логистических, но они не ставили перед собой цель становиться членами НАТО. Россия сделала все, чтобы произошло ровным счетом наоборот. Это колоссальное геополитическое фиаско для Москвы. Конечно, они будут пытаться это как-то оправдать, пытаться найти пропагандистские объяснения, что все равно Путин «всех переиграл», «так и задумывалось» или что-то тому подобное».