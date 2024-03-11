Шесть захватывающих фильмов в жанре фэнтези 11.03.2024, 22:11

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Они отлично подойдут для семейного просмотра.

Мир фэнтези - богат и разнообразен. Не удивительно, что у почитателей этого жанра порой глаза разбегаются, когда нужно выбрать, что почитать или посмотреть.

В таком случае стоит прислушаться к экспертам. К примеру, сайт Rotten Tomatoes уже много лет составляет рейтинги «свежести» по оценкам со всего мира. Это значительно облегчает выбор интересного кино, ведь оценки дают не критики, а реальные зрители.

предлагает к просмотру лучшие фэнтезийные фильмы по мнению зрителей.

«Лабиринт фавна» (2006)

Юная Офелия внезапно обнаруживает себя героиней легенды о принцессе Муанне, которой нужно преодолеть три испытания, чтобы вернуться в сказочный мир к своему отцу-королю. В реальности жизнь Офелии далека от сказки, и ей предстоит многим заплатить за это волшебство.

Ведьмы (1990)

Экранизация одноименного романа Роальда Даля. Люк слушает рассказ бабушки про злобных ведьм, которые ненавидят маленьких детей. По несчастливому стечению обстоятельств именно на их съезд попадает главный герой. Колдуньи превращают его в мышь, но мальчик не опускает лапки. Заручившись поддержкой бабушки и нового друга, Люк объявляет ведьмам бой.

Голос монстра (2016)

Реальность больно ранит 12-летнего Конора - отец ушел в другую семью, мама болеет онкологией, его обижают сверстники. У него нет даже друзей, с которыми он мог бы поделиться своими проблемами. Кроме одного - дерева-монстра, которое, хочет того Конор или нет, научит его, что мир сложнее, чем кажется. Он не черный и не белый - он плох и хорош одновременно, что юному главному герою придется понять как можно быстрее.

Бесконечная история (1984)

Бастиан постоянно витает в облаках, что совершенно не нравится окружающим. Тем не менее именно это его способность помогает храброму Атрейю в поисках лекарства для больной королевы, от жизни которой зависит судьба сказочного мира Фантазии.

Хроники Спайдервика (2008)

Джаред переезжает с семьей в новый дом, где обнаруживает справочник авторства Артура Спайдервика. Необыкновенная книга рассказывает о том, что феи, гоблины и прочие магические существа - реальны. Более того - Джареду придется столкнуться с ними, чтобы защитить книгу Спайдервика и свою семью от посягательств злого колдуна-огра Малгарата.

Звездная пыль (2007)

Экранизация одноименного романа Нила Геймана. В деревушке Застенье живет парень по имени Тристан. Он любит одну девушку, и, чтобы доказать ей свою привязанность, обещает принести ей упавшую звезду. Для этого ему придется перейти через стену и попасть в волшебный мир Штормхолда. Вот тут-то его и поджидает настоящее приключение с ведьмами, небесными пиратами, волшебными заклинаниями, и, конечно же, настоящей любовью.