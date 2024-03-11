По Гродно каждую ночь бродят люди в черных плащах 8 11.03.2024, 22:20

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Местные жители встревожены.

Жительницу Гродно удивили люди в черных плащах, которых она заметила из окна автобуса. Женщина опубликовала ролик в TikTok, пишет «Зеркало».

На кадрах видно необычное шествие: люди в черных плащах и наушниках ходят по улицам под предводительством человека в золотистом костюме и парике. По словам женщины, она приняла их за сектантов, но позже узнала, в чем дело.

«Думала, сектанты обнаглели, по городу каждую ночь бродят. Оказывается, экскурсия», — призналась она.

Пользователи в комментариях отметили, что так действительно проходит экскурсия «Тайны города», и навали эту идею крутой.

На сайте экскурсии «Тайны города» поясняется, что это интерактивная пешеходная аудиоэкскурсия в формате театрального представления, где город превращается в театральные декорации и звучит старыми легендами.

Перед началом сити-тура всем участникам выдают необходимые элементы для полного погружения: наушники, в которых будет звучать голос рассказчика, фирменные плащи и зонты на случай дождя.