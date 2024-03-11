Зеленский: Силы обороны Украины остановили российское наступление на фронте 1 11.03.2024, 23:05

Владимир Зеленский

По его словам, сейчас ситуация намного лучше, чем три месяца назад.

Силы обороны Украины остановили наступление страны-агрессора России на фронте, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью BMFTV (перевод — nv.ua), опубликованном в понедельник, 11 марта.

По словам Зеленского, сейчас ситуация «намного лучше, чем в последние три месяца». Он отметил, что у защитников Украины были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и массированных атак дронов, но «наступление России остановлено», а вражеские войска теряют большое количество живой силы.

Комментируя ситуацию с Авдеевкой, Зеленский подчеркнул, что Россия не захватила город, а полностью разрушила его. Он призвал Запад передать Украине дальнобойное оружие, сказав, что «они [россияне] на 20 км впереди нас».

Ранее газета The New York Times писала, что российское наступление под Авдеевкой застопорилось, в частности, из-за истощения оккупантов после месяцев боев и значительных сил, которые Украина направила для защиты этого района.

Владимир Зеленский 11 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали ситуацию на фронте. В вечернем обращении президент сказал, что военные «работают над стабилизацией позиций» на фронте, несмотря на то, что поставки от партнеров по-прежнему значительно ограничены.